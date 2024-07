Paola Olmedo, la ex nuera de Carmen Borrego, solo abre la boca para reírse ante las fotografías de su ex con otra

La ruptura de Paola Olmedo y José María Almoguera no era un montaje. El hijo de Carmen Borrego ya ha rehecho su vida. Tan solo cuatro meses después de anunciar su separación, el sobrino de Terelu Campos ha vuelto a ilusionarse de nuevo, así lo demuestran las fotografías que ha publicado la revista Semana, donde podemos verlo besándose con otra mujer.

Y para sorpresa de todos, su ex ha sorprendido con su divertida e inesperada reacción ante las recientes imágenes. En lugar de mostrarse afectada, Olmedo ha optado por un enfoque más ligero y despreocupado, respondiendo simplemente con un "Hakuna Matata", la famosa frase que significa "no hay problema" de la película El Rey León. La actitud relajada de Paola ha llamado la atención, ya que se esperaba una respuesta más seria o emotiva. Sin embargo, cuando se le ha preguntado directamente si estaba al tanto de esta información, la experta en uñas no ha abierto su boca y ha preferido guardar silencio, sin confirmar ni desmentir si le había pillado por sorpresa, tal como le sucedió a Carmen Borrego. Este episodio ha generado un gran revuelo, dejando a muchos especulando sobre la verdadera relación entre Olmedo y Almoguera, así como sobre las posibles repercusiones de estas imágenes en sus vidas personales. Por ahora, Paola Olmedo ha dejado claro que prefiere tomarse la situación con filosofía y buen humor, al menos públicamente.