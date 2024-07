En el pasado mes de mayo, y a la espera del estreno de Megalópolis en el Festival de Cannes, se desveló que el director de la misma, Francis Ford Coppola, habría tenido un comportamiento inapropiado con algunas de las actrices del proyecto. Este sábado, el varapalo sobre el cineasta se hacía real: salían a la luz vídeos del director intentando besar a varias mujeres en el set de grabación.

Según informa Variety, son dos vídeos en concreto, filmados por un miembro del equipo, donde aparece Coppola con actitud sobrepasada mientras se filmaba una escena de sexo en un club nocturno, diciéndoles que "intentaba ponerlas en ambiente". Esta escena, protagonizada por Nathalie Emmanuel, se rodó el 14 de febrero de 2023 en el Tabernáculo de Atlanta.

Más aún, la escena en cuestión reunió entre 150 y 200 personas, y al parecer el cineasta no paraba de besar a varias de las mujeres de la figuración, llegando a estropear algunas tomas. Incluso, habría llegado a decir: "Perdonad si me acerco a vosotras y os beso. Que sepáis que es solo por mi placer".

Se desconoce el motivo de por qué las coordinadoras de las escenas íntimas, Samantha McDonald y Ashley Anderson, no se encontraban en el set de grabación. Sin embargo, dado que Coppola financió los 120 millones de dólares del presupuesto, la responsabilidad recae únicamente en su persona.

A new video of Francis Ford Coppola grabbing and kissing female extras on the set of 'MEGALOPOLIS' has surfaced online.



He reportedly announced with a microphone to the entire set, "Sorry, if I come up to you and kiss you. Just know it's solely for my pleasure."



Another source… pic.twitter.com/ZVaLZNgyj6