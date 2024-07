Este viernes, los Juegos Olímpicos de 2024 daban pistoletazo de salida en París. Sin embargo, horas antes, tenía lugar una ceremonia inaugural en la Fundación Louise Vuitton en el seno de la capital francesa. El punto de encuentro de las celebridades más prestigiosas a nivel mundial, donde con lujosos trajes de gala, destacaban con unos looks de infarto.

Mary de Dinamarca o la reina Letizia fueron algunos de los rostros de la alteza, que se reencontraron en la ciudad de la luz. No obstante, actrices, modelos y cantantes también lo hacían en el Prelude to The Olimpics, la previa ceremonia que sirvió de antesala a los Juegos Olímpicos, y cuya alfombra roja estuvo marcada por anfitriones de renombre: Serena Williams, Pharrel Williams, Zendaya, Rosalía, entre otros.

La intérprete de Despechá acaparó todas las miradas con un total look en beige. El diseño, firmado por Dior, marca para la que es embajadora, estuvo compuesto por una sola pieza de encaje dorado y con pedrería. Por su parte, Zendaya opto por un diseño en monocolor negro con brillantes, un slip dress combinado con un 'beauty look' efecto mojado, perfecto para la ocasión.

Rosalía

Zendaya

Sin embargo, Serena Williams se decantó por un look de dos piezas en color azul marino, combinado con un chaleco embotonado y un bolso extravagante con tonos pistachos. Precisamente, de pistacho lució Cindy Bruna, que apostó por todo lo alto con un vestido en tejido 'crochet'.

Serena Williams

Cindy Bruna

Cierto es, que los hombres también destacaron en la alfombra roja. Jeremy Allen White, el novio de Rosalía, destacó como el varón mejor vestido con un traje de corte clásico. El jugador de baloncesto LeBron James eligió un look desenfadado con un vaquero de Louis Vuitton y estampado de cuadros. El rapero Snoop Dogg, por su parte, apostó por el dorado con un traje metalizado.

Jeremy Allen White

LeBron James

Snoop Dogg