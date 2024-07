Muy atrás quedaron los rumores de crisis que afloraron a raíz de que Pilar Rubio no asistiera junto a Sergio Ramos a la ceremonia de los Latin Grammy, que se celebraron por primera vez en Sevilla. Tras visitar juntos a la 'Bichota' en el Santiago Bernabéu, y con plenas dudas sobre su futuro tras la marcha del jugador del Sevilla FC, el matrimonio volvía a presumir de su amor y unión este viernes a través de sus redes sociales.

Con motivo de un día muy especial, el cumpleaños de su hijo más pequeño, Máximo Adriano, la presentadora ha compartido unas fotografías junto al futbolista y el resto de la familia para presumir del dulce momento que atraviesan.

El primero en felicitar al pequeño fue el exjugador del Real Madrid. Lo hizo a través de sus redes sociales con la publicación de una divertida fotografía de padre e hijo: "Hoy cumple años el más pequeño de la casa y a la vez el mayor terremoto… ¡Cuatro años ya! Cómo pasa el tiempo, pero lo importante es seguir disfrutando de esos abrazos que nos dan la vida y de esa energía infinita que lo revuelve todo. Te amo mucho. ¡Muchas felicidades, Máximo Adriano! We love you to pieces, little man. Happy birthday!", escribía Ramos, provocando una oleada de comentarios entre sus seguidores.

Acto seguido, lo hacía Pilar Rubio con un carrusel de fotografías, donde se respira un ambiente familiar y amoroso: "Muchas felicidades mi Bebé. 4 años. 26/7/2020, ese día todo cambió, llegaste para darme fuerzas. Eres mi superhéroe favorito. TE AMO y te como a besos sin parar porque eres y siempre serás mi bebé. MÁXIMO ADRIANO"

Tras la repercusión que generaron los rumores de ruptura, hace escasos días el matrimonio celebraba su quinto aniversario, cinco años desde que se dieran el 'sí quiero' en Sevilla. Sonrientes y con tímidos besos, posaron ante la atónita mirada de sus seguidores para celebrar tantos años de amor: "¡Qué suerte compartir la vida! Por seguir celebrando, sonriendo, y disfrutando de nosotros y los nuestros. Feliz aniversario, cariño. ¡Te quiero!", escribía Pilar.