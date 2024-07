El pasado 4 de junio fue el día más doloroso en la vida de Begoña Villacís: su hermano pequeño fue asesinado tras recibir varios disparos a plena luz del día en Madrid. Este viernes, un nuevo varapalo se sumaba a la vida de la expolítica: la dimisión de su cargo en una empresa tecnológica.

No ha pasado ni un año desde que Villacís fichara por BeDisruptive, una entidad especializada en ciberseguridad. Fue el pasado 6 de septiembre, cuando se desveló que la exportavoz de Ciudadanos se convertía en la nueva directora de relaciones institucionales de la citada empresa. Apenas diez meses después de su incorporación, Begoña ha dimitido de su cargo. Ahora, la entidad estaría negociando las cifras del finiquito para la expolítica, que no será tarea sencilla, ya que está al borde de la quiebra. Más aún, no puede pagar las nóminas de sus empleados y está inmersa en una crisis financiera sin precedentes.

Villacís comenzó en 2015 su andadura política como candidata de Ciudadanos para liderar el proyecto en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, antes de dedicarse a esto, trabajó en Bank of Tokio, Mitsubishi y Legálitas. Si bien, durante su etapa como política, su cúspide fue cuando en 2019 el Partido Popular cerró un pacto con su partido para entrar en el Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, tras la caída de Ciudadanos en las anteriores elecciones generales, Villacís dio el salto al sector tecnológico con su fichaje por BeDisruptive.

La muerte de Borja Villacís

"Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal", escribió Begoña pocos días después de la tragedia familiar. Su hermano Borja falleció a los 41 años tras recibir a plena luz del día varios balazos en la cabeza y en el tórax. Los presuntos homicidas, que huyeron en su coche tras el tiroteo, fueron detenidos y pertenecen a un clan radicado en Bargas (Toledo), relacionado con el narcotráfico.

La Policía barajeó la posibilidad de que el asesinato se produjera por un ajuste de cuentas con la organización de los agresores. Cabe recordar, que Borja estuvo vinculado al grupo de radicales del Real Madrid Ultras Sur desde su etapa universitaria. Recientemente asistió al funeral de un miembro de la banda. Hace 20 años fue detenido acusado de agredir a un joven de forma brutal. Tanto él como otros arrestados fueron condenados a seis meses de prisión. Y ahora, en 2024, estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala.