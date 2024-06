Begoña Villacís se refugia en Albert Rivera tras la trágica muerte de su hermano: las fotos de su cena por Madrid

El pasado 4 de junio fue el día más doloroso en la vida de Begoña Villacís: su hermano pequeño fue asesinado tras recibir varios disparos a plena luz del día en Madrid. Tres semanas después y tras varios post en los que despidió a Borja, la que fuera vicealcaldesa de la capital ha sido vista de cena con Albert Rivera, su antiguo compañero de partido. La de Ciudadanos se refugia en sus familiares y amigos para sobrellevar la pérdida.

Albert Rivera mantienen una estrecha amistad que ni la debacle política del partido consiguió romper. El año pasado, compartieron unos días de asueto con más amigos - entre quienes se encontraban la actriz catalana Aysha Daraaui o Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas - en Ibiza. Reuniones de este tipo son habituales entre ellos, pero como han demostrado en momentos como este, no solo están en las buenas, también en las malas. La cena tuvo lugar el pasado 12 de junio - ocho días después del tiroteo - pero se ha conocido este 25 de junio.

Europa Press

La muerte de Borja Villacís

"Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal", escribió la política pocos días después de la tragedia familiar. "No he querido leer una sola noticia, la gente que me quiere me dice que no lo haga, que no me hará bien. Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos", añadió. Su hermano estuvo vinculado al grupo de radicales del Real Madrid Ultras Sur desde su etapa universitaria. Recientemente asistió al funeral de un miembro de la banda.

Hace 20 años fue detenido acusado de agredir a un joven de forma brutal. Tanto él como otros arrestados fueron condenados a seis meses de prisión. Y ahora, en 2024, estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (supuestamente por un robo de cocaína en Valencia).