Belén Esteban, de fiesta en fiesta: concierto de Karol G, fotos con el famoseo y cumpleaños de Andrea

Belén Esteban ha vivido un fin de semana movidito. Eso sí, todo apunta a que lo ha pasado muy bien, ya que estos días han tenido de todo: a la celebración del 25 cumpleaños de su hija Andrea se sumó este domingo el concierto de Karol G. Fue, de hecho, una de las 300.000 personas que se quedaron atónitas al presenciar la reaparición sorpresa de Amaia Montero en el Bernabéu. Dejó constancia de ello a través de sus redes sociales.

La de Paracuellos publicó el pasado 20 de julio una emotiva felicitación a su hija en sus historias de Instagram. "Hoy hace 25 años. El amor de mi vida, esa eres tú. La que me ha enseñado a ser feliz, a saber lo que es la constancia y el esfuerzo. Tú nos has enseñado a todos lo que es la palabra amor. Nunca podré querer a nadie más que a ti. Eres lo mejor de mi vida. Te quiero", expresó, añadiendo junto a este mensaje una imagen donde aparecía sosteniendo a Andrea cuando era un bebé. Sin embargo, la felicitación no quedó ahí, ya que la familia celebró el aniversario de la joven con un fiestón en el jardín de su casa.

La colaboradora de Ni que fuéramos Shhh compartió este domingo un vídeo en el que mostraba todos los detalles con los que adornó la celebración: servilletas, velas, maquillaje, photocall, carteles y piezas decorativas de cartón, todas de color rosa. En el exterior del chalet también colocó decenas de globos y el número 25 sobre unas cortinas doradas. "Me encanta", comentó.

La mujer de Miguel Marcos contó a sus seguidores que ella y su familia vivieron una fiesta que recordarán "toda la vida". Un bonito recuerdo tras el que llegó el segundo concierto que Karol G ofreció en el campo del Real Madrid.

Belén disfrutó de la actuación de la de Medellín y pasó tiempo con algunas personalidades conocidas, entre ellas, las actrices Ester Expósito y María Pedraza, Eugenia Martínez de Irujo y la manager de Karol G, Jessica Giraldo. En su último post incluyó algunos posados con estos invitados VIP y, por supuesto, grabó para el recuerdo la aparición estelar de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh cantando Rosas con la colombiana. Crece, de esta forma, su archivo sonriendo a cámara con famosos como Rosalía o la mismísima Doña Letizia.