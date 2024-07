Belén Esteban, sobre los familiares de Jesulín que sí la apoyan: "María José ha dejado de mirarles a la cara"

Este miércoles, Belén Esteban ha concedido una exclusiva en bañador en la que no solo ha mostrado su decepción por las hermanas Campos. También ha hablado de Jesulín de Ubrique y de Toño Sanchis, las personas que según ella "más daño" le han hecho en su vida. Contra el segundo tiene un juicio penal pendiente en 2025 por los "400.000 euros más las costas" que el que fuera su representante "todavía" le debe.

Y sobre el padre de su hija, ha dicho en Semana: "Tengo que agradecerle que haya pasado de todo y así haber podido dar a mi hija la educación que yo he querido. Puede que no haya sido la mejor madre del mundo, pero algo habré hecho bien para tener la hija tan maravillosa que tengo. No tengo ninguna relación con Jesús. Yo le mando whatsapps porque tenemos una persona en común y nunca contesta. ¿Él sabe lo que estudia su hija? ¿Él sabe dónde vive su hija".

En Ni que fuéramos Shhh, la princesa del pueblo también ha asegurado que el marido de María José Campanario se desentendió económicamente de su hija cuando esta decidió estudiar en Londres tras cumplir la mayoría de edad en 2017: "Su abogado le dijo que como había decidido estudiar fuera no tenía derecho a pagarle. Él le sigue dando su pensión, pero los estudios...", ha lamentado.

Y ha dicho: "Él sabe lo que él quiere saber, que es esto [haciendo el gesto del dinero con la mano]. No sabe ni lo que estudia. Y no quiero hablar más porque... Lo que pasa es que la gente no sabe nada y me callo mucho por esa persona. Porque no me deja". Hay que recordar que Andrea puso tierra de por medio para alejarse del interés mediático que tienen sus padres y formarse fuera de España. A día de hoy está en Estados Unidos, donde recibe la visita de Belén y Miguel Marcos siempre que tiene ocasión.

Por otro lado, la de Paracuellos también ha tenido unas palabras para María José Campanario. Como siempre ha manifestado, asegura que hay parte del clan Ubrique que sí se interesa tanto por ella como por su hija. "Hay mucha gente que se piensa que no me quieren, pero me quieren mucho. A mí y a la otra persona. Jesulín lo sabe y María José ha dejado de mirarles a la cara".

Sobre el torero y la odontóloga, que celebraron sus 20 años de casados con la llegada al mundo del pequeño Hugo en junio de 2022, también dice: "No es un matrimonio tan feliz".

Otro tema del que se lleva hablando un tiempo es el de las posibles memorias del diestro o el de su serie de televisión. Al respecto, Belén ha sentenciado contundente: "A mí me dijeron va a hacer sus memorias... Que las haga. Pero de mí y de esa persona ya te digo que no habla. Él dice que es para no darme protagonismo. Él se piensa que estoy aquí todavía por ser su ex. Yo hace muchísimos años soy Belén Esteban. Los años que llevo en televisión me los he ganado yo".