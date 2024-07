Sofía Cristo lleva meses sufriendo por las duras acusaciones y declaraciones que su hermano, Ángel Cristo Jr., ha vertido sobre su madre y sobre su persona. Más aún, rompió a llorar en pleno directo en el plató de Espejo Público, cuando su hermano señaló a Bárbara Rey como la responsable de haberle acercado a las adicciones y la tachó de racista. Dijo, también, que tenía una pistola en casa y que "fingía" que se iba a suicidar.

Así, la hija de la exvedette se vio superada por la polémica que protagoniza su hermano, mientras intenta mantenerse "al margen lo máximo posible". Incluso, llegó a sentenciar su relación con el exsuperviviente: "Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre". Sin embargo, podría haber encontrado a alguien que se habría convertido en su mayor apoyo en este delicado momento de su vida personal.

"Ha encontrado un apoyo", contaba Omar Suárez en TardeAR. El periodista aseguraba que la hija del exdomador de circo se ha refugiado en una "muy, muy buena amiga"; alguien que habría conocido hace algunos meses: "Fue en un programa de baile de televisión". Al parecer, es una bailarina que también trabaja en el elenco de la artista Chanel. Cabe recordar, que Sofía Cristo participó hace unos meses atrás en Baila como puedas, el formato de baile de TVE.

"Se conocieron en ese programa y, desde entonces, están muy unidas, se están conociendo", añadía el periodista a la par que aseguraba que Sofía está "ilusionada" porque en ella "ha encontrado a alguien en quien refugiarse". Cierto es, que la hija de Bárbara Rey no planea habar públicamente sobre tal asunto. El motivo: "todas las parejas que ha tenido las ha intentado mantener al margen y no exponerlas porque si no cree que no va a funcionar", según Omar Suárez.

Esta información ahora cobra más sentido que nunca. A las pocas semanas de estallar por los aires su relación con su hermano, la DJ se dejó ver en un concierto de Chanel, donde también se encontraba la bailarina que le habría robado el corazón: "La amistad entre ellas ha nacido de una forma muy natural. No sabemos cómo van a evolucionar las cosas, pero se están apoyando la una a la otra", añadía Suárez desde la cadena de Fuencarral.