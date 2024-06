Sofía Cristo, descompuesta tras la exclusiva de su hermano: "Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre"

Sofía Cristo se ha derrumbado este miércoles en directo, hasta el punto de que ha recibido el caluroso apoyo de Susanna Griso en directo. A la hija de Bárbara Rey le ha destrozado la última exclusiva de su hermano cargando contra su madre. "Si eres tan desgraciado para vender estas cosas es su problema, no el tuyo", le ha dicho la presentadora, tratando de consolarla. Los titulares del exconcursante de Supervivientes, que al mismo tiempo ha anunciado su boda legal con Ana Herminia, son tan duros que hemos optado por no reproducirlos.

"De verdad, no puedo más", ha lamentado Sofía Cristo en el programa en el que colabora, siendo incapaz de contener las lágrimas. "Quiero que la dejen en paz. Yo nunca he hablado mal de nadie. Yo cuando he hablado de mi madre ha sido para defenderla de mi padre, que la maltrataba". Y ha implorado: "Que [su hermano y Ana Herminia] vendan todo, pero que nos dejen ya tranquilas".

Ángel no ha mencionado a su hermana en su nueva exclusiva, pero Sofía siente los ataques hacia su madre como si fueran dirigidos a ella misma: "Esto es un puto machaque psicológico. Mi madre algún día se morirá, tiene 74 años, y se irá con esto". Y ha añadido: "Los años que le quedan, al menos, que pueda disfrutar de mí, que ya bastante hemos sufrido".

"Yo no me meto con nadie, no hago daño a nadie. ¿Por qué la gente es así?", se ha preguntado también, rota en llanto: "Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre".

Sofía Cristo ha vivido uno de los peores momentos de su vida en un plató de televisión. Para ella cada vez es más duro ver cómo su hermano opta por la vía fácil para ganar dinero. Bárbara Rey, a quien Ángel responsabiliza de los males de su infancia, se ha convertido en su diana desde que hace unos meses decidiera arremeter por primera vez contra ella en Telecinco. La guerra no se apaciguó tras la participación de él en Supervivientes. Madre e hija ya estudiaron una demanda contra él y Ana Herminia que va en camino, y Sofía, mientras tanto, ha pedido no volver a hablar de su hermano en Espejo Público, donde trabaja como tertuliana compaginando así su exitoso trabajo como DJ: "Estoy cansada. He llegado a mi límite. Cuando pase esto pido que lo comenten mis compañeros", ha dicho entre lágrimas.