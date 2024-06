Bárbara Rey no puede más. La exvedette no entiende las críticas que su hijo, Ángel Cristo Jr, vertió contra ella en su última exclusiva, declaraciones que tacha de "gravísimas" y que hicieron llorar, incluso, a su propia hija, Sofía Cristo, unas horas después en el plató de Espejo Público. Su hermano señala a su madre de ser haberle acercado a las adicciones y la tacha de racista. Dijo, también, que tenía una pistola en casa y que "fingía" que se iba a suicidar.

La de Totana ha respondido este viernes a la prensa, aunque lo ha hecho a regañadientes. Su paciencia tiene un límite, y las acusaciones de su hijo le resultan inmensamente dolorosas. "Me he parado porque no quiero que estéis aquí todo el día perdiendo el tiempo, no quiero que me sigáis para todos lados, que es malo para vosotros y para mí. Solamente voy a decir lo siguiente…", ha avanzado.

Bárbara ha reiterado que las declaraciones del exconcursante de Supervivientes son mentira. "Lo que está diciendo mi hijo es totalmente mentira, es falso. Y eso es algo que se va a demostrar en los juzgados", ha resaltado.

De esta forma, ha aprovechado para señalar a quienes le dan voz. "Lo que me dice mi hijo es gravísimo, pero considero que todavía es mucho más grave el hecho de los medios de comunicación, que están dando cabida y veracidad a semejantes barbaridades. Ellos son todavía mucho más responsables", el joven vendió el anuncio de su boda con Ana Herminia este miércoles a golpe de exclusiva. Sin embargo, lo que causó impacto no fue su futuro paso por el altar, sino el retrato que hizo de su madre.

La artista ha reiterado que la situación que están viviendo tanto ella como su hija es de todo menos agradable y ha asegurado que "todo va a tener su merecido": "Por supuesto viene todo el mal de mi hijo, pero dar credibilidad a semejantes barbaridades, una mentira detrás de otra, que venimos aguantando desde hace siete meses van a tener su merecido. Todos, absolutamente todos. Lo que está sufriendo mi hija y lo que yo estoy sufriendo, eso no lo perdona ni Dios".