"¿Y este montaje?": Miguel Ángel Revilla se burla de Nacho Cano y cuestiona sus ataques contra Sánchez

Desde que está en libertad con cargos tras su detención por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical 'Malinche', Nacho Cano ocupa gran parte de las entregas de la parrilla televisiva. El pasado viernes, el compositor acudió al formato de Susanna Griso, donde apuntó que: "Han intentado arruinarme la vida, diciendo que soy un acosador sexual". Precisamente, sobre la detención del músico se pronunciaba este sábado Miguel Ángel Revilla en laSexta Xplica.

"Yo no le conozco, pero he visto una actuación exageradísima de este señor. Pero, ¿este montaje? ¿Se cree que está en un país subdesarrollado?", cuestionada el político. Cabe recordar, que Cano arremetió contra el Gobierno de Sánchez, acusando al ejecutivo de dirigir la investigación policial por su "amistad con Ayuso" y como estrategia para desviar la atención del último escándalo protagonizado por su mujer, Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias: "Mi opinión es que hay que desviar la atención de la investigación de la mujer de Pedro Sánchez y como yo soy amigo de Ayuso y no soy comunista, porque no soy idiota, porque he viajado mucho y he conocido muchos cubanos, venezolanos... pues van a por mí, porque esto es desmedido", llegó a decir.

Por su parte, el político de Cantabria continuaba poniendo en duda la implicación del ejecutivo en la detención del músico, justificando su argumento con las libertades de las que 'gozamos': "Así de claro. El país con más libertades del mundo es España. ¡Si aquí se puede decir de todo! Hasta demasiado", expresaba. Mientras, Yélamo señalaba que la prueba más clara es que el artista "dio una rueda de prensa y dijo lo que dio la gana".

"Aquí se insulta a los Reyes, se queman banderas, y no pasa nada. Es un país libre. La teoría del 'van a por mí' está muy explotada", opinaba Miguel Ángel. Y, añadía: "Este señor ha estado mucho tiempo fuera, pero aquí hay libertades y garantías totales. ¿Qué los jueces se pueden equivocar? Hay otras instancias".

"Pueden actuar tarde, pero ahora tenemos ahí al señor Zaplana, pendiente de que le metan cien y pico de años. Al señor Rato, pendiente de otros 100 años. Los jueces actúan cuando hay denuncias sólidas. La teoría del 'van a por mí' está muy manida. ¿Quién es él para convertirse en una figura a atacar en España?", insistía Revilla. El secretario general del Partido Regionalista sentenciaba su intervención: "Si no es verdad, se va a aclarar. No se monta el numerito".