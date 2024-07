Scarlett Johansson cree que Trump es solo "un poco" psicópata

La presencia de Scarlett Johansson en Madrid está dando mucho de qué hablar. Tras presentar este jueves en la capital su nuevo proyecto cinematográfico (Fly me to the moon), la estrella de Hollywood ha tachado a Donald Trump de ser solo "un poco psicópata".

"Creo que Trump es como una persona aparte, es un político aparte en el sentido de que es un poco psicópata. Es verdad y es una verdad aterradora. Es una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad. Es otra marca distinta de político, podemos decirlo así", ha manifestado la actriz este viernes a Cadena Ser.

Estas declaraciones de la intérprete de Asteroid City llegan después de los polémicos comentarios de Donald Trump. Hace apenas unas horas, el expresidente de Estados Unidos ha cargado contra Joe Biden por varios lapsus que el demócrata cometió durante una rueda de prensa en Washington.

También, el marido de Melania Trump ha tenido tiempo para arremeter contra George Clooney. "Ahora el actor de cine falso George Clooney, que nunca estuvo cerca de hacer una gran película, se está metiendo en el lío", publicó Trump en reacción al artículo de opinión del actor.