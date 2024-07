Revolución en Madrid: Scarlett Johansson y Channing Tatum estrenan película con un invitado de altos vuelos

Hollywood en el Matadero de Madrid. Este jueves, Scarlett Johansson y Channing Tatum han presentado su última película, Fly me to the moon, una comedia que recrea la misión del Apolo 11 en su viaje espacial a la Luna. La puesta en escena ha sido muy sencilla y los looks de los protagonistas, también. Y es que la actriz de Vicky Cristina Barcelona y el de Querido John no necesitan adornos: ellos brillan con luz propia.

Johansson ha demostrado este jueves en Madrid que menos es más con un look extremadamente sencillo: un little black dress de escote cuadrado, mangas abullonadas y falda ligeramente acampanada de Elisabetta Franchi. Un básico de cualquier armario que a ella, además, le sentaba como un guante. Lo ha combinado con sandalias de tira plateada de Prada a juego con sus joyas: pendientes y dos anillos de oro blanco y diamantes. El beauty-look, impecable: recogido bajo engominado y maquillaje en tonos nude.

Tatum, por su parte, ha optado por un traje de lino, perfecto para el verano, en gris topo y talla oversize, con camiseta blanca ceñida y zapatos negros. Todo un 'gentlemen'.

Los protagonistas de la velada, además, han contado con la presencia de un invitado muy especial: Pedro Duque, el primer astronauta español que viajó al espacio. El ex ministro de Ciencia e Innovación de Pedro Sánchez y ahora presidente de Hispasat ha posado muy divertido con su cazadora oficial, con los parches de la EESA (European Space Agency) y la NASA.

Algunos famosos patrios, todavía por Madrid antes de hacer las maletas para disfrutar de las vacaciones, también han desfilado por el photocall antes de entrar a la sala de cine para disfrutar de la cinta dirigida por Greg Berlanti. Como Alejandra Prat, que ha lucido un vestido muy veraniego con gran abertura lateral cuajado de volantes de Fetiche Suances.

La presentadora Marta Flich, que sustituye a Risto Mejide en Todo es mentira durante el verano, ha optado por un modelo satinado de cuello tortuga y drapeado en la cintura firmado por Megaya Bali que ha combinado con sandalias doradas.

La cantante Natalia, otra de las asistentes al estreno, ha presumido de figura con un ajustado vestido negro que destacaba por la flor XXL en el escote, de Blumarine.

.