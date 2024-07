Donald Trump atiza a Joe Biden y a George Clooney: el expresidente tiene para todos

Donald Trump tiene para todos. El expresidente ha encontrado una nueva oportunidad para burlarse del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por varios lapsus que el demócrata cometió durante una rueda de prensa en Washington. También, Trump tuvo tiempo para contestar a George Clooney. La estrella de Hollywood, hasta ahora fiel defensor de Biden, escribió el pasado miércoles un artículo de opinión en The New York Times donde aseguró que Joe Biden ya no es una opción viable para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones.

Así las cosas, la oportunidad de Trump de cargar contra Biden fue tras el discurso del presidente de Estados Unidos en Washington. Tras el evento, el marido de Melania Trump atizó a Joe por varios lapsus que no pasaron desapercibidos. Especialmente, cuando llamó a la vicepresidente Kamala Harris "vicepresidenta Trump" y se refirió al presidente ucraniano Volodimir Zelenski como "presidente Putin".

Tras estos errores, Donald Trump contestó a Joe Biden a través de su red Truth Social. "¡Qué gran trabajo, Joe!", escribió de manera sarcástica junto con un vídeo que muestra uno de los lapsus de Biden. Asimismo, Trump añadió que padece "un caso grave del síndrome del trastorno Trump".

Más allá de arremeter contra Joe Biden, Donal Trump también contestó al artículo de opinión de George Clooney. "Ahora el actor de cine falso George Clooney, que nunca estuvo cerca de hacer una gran película, se está metiendo en el lío", publicó Trump en reacción al artículo de opinión del actor.