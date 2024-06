Encuesta sobre el desastroso debate de Biden frente a Trump: "Solo Jill o Barak pueden decírselo"

¿Quién ganó el debate? Los votantes registrados que vieron el debate del jueves entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump dicen que el republicano ganó en proporción del 67% frente al 33% que se inclina por el actual mandatario, según una encuesta difundida por la CNN, la cadena que lo emitió. Una aplastante mayoría de expertos analistas dicen que Trump mintió al menos en 30 ocasiones pero que el mandatario demócrata estuvo mal y le vieron "desubicado", "lento", "perdido", "con la boca entreabierta" con "con lapsus constantes". Hay una práctica unanimidad en que Biden no es un candidato competitivo y excepto la vicepresidenta Kamala Harris, casi todo el partido Demócrata clama para que se cambie. El problema es quién se lo explica al presidente de los Estados Unidos. Un importante comentarista político lo dice muy claro en un tuit: "Solo Jill o Barak pueden decírselo"

"Only Jill and Barack can tell him", a Democratic operative told me — Barak Ravid (@BarakRavid) June 28, 2024

Las críticas contra Trump resaltan las constantes mentiras del candidato republicano: 30 falsedades comprobables, según los fact checks, a mentira por minutos. Pero la realidad es que ha ganado el debate quien más ha mentido. Y en un debate televisado se trata de quién es menos malo: uno, de edad avanzada (tres años mayor que Trump) y otro embustero, polémico, procesado y condenado.

Los resultados de la encuesta que la cadena encargada de emitir el debate, la CNN, reflejan las opiniones sobre el debate solo de los votantes que lo sintonizaron y no son representativos de las opiniones de todo el público votante, ni en su demografía, ni en sus preferencias políticas, ni en el nivel de atención que prestan a la política.

Los observadores del debate en la encuesta tenían 5 puntos más de probabilidades de estar alineados con los republicanos que con los demócratas, por lo que la audiencia se inclinaba ligeramente más hacia el Partido Republicano que todos los votantes registrados a nivel nacional. Pero los resultados suponen un cambio con respecto a 2020, cuando los observadores de debates consideraban que Biden superaba a Trump en sus debates presidenciales.

Una mayoría del 57% de los observadores de debates este jueves por la noche dicen que no tienen confianza real en la capacidad de Biden para dirigir el país, y el 44% que no tienen confianza real en la capacidad de Trump para hacerlo. Estas cifras no han variado con respecto a la encuesta realizada antes del debate, en la que el 55% de los votantes afirmaba no tener confianza en Biden y el 47% en Trump. Ninguno de los dos candidatos obtiene una puntuación alta en esta medición, pero mientras que solo el 36% de los espectadores del debate dicen ahora que tienen mucha confianza en la capacidad de Trump para dirigir el país, solo el 14% dicen lo mismo de Biden.

"Ha sido muy doloroso"

La verdad es que en el partido Demócrata cunde el pánico tras la actuación de Joe Biden en el debate presidencial contra Donald Trump. Una vez finalizado el encuentro entre ambos candidatos, las reacciones contra el actual presidente son teribles dentro de su propio partido tras verle sufrir lapsus y momentos de notable titubeo.

CNN, el medio que ha organizado el debate entre Biden y Trump, informa de que fuentes del Partido Demócrata consultadas han emitido un veredicto claro: "Estamos jodidos". En su cobertura del debate, señalan que otra fuente ha visto "horrible" a Biden, con otro miembro del partido considerando la actuación de Biden como "incoherente". "Es difícil defender que Biden deba ser nuestro candidato", ha asegurado al citado medio una persona que ha trabajado en campañas en todos los niveles durante más de una década. Más tarde, otros dos miembros del Partido Demócrata han señalado que el desempeño de Biden durante el debate no ha sido "nada bueno".

Van Jones, quien fuera asesor especial de Barack Obama, ha hablado de "noche dolorosa" para Biden. "Me encanta Joe Biden. Trabajé para él. No le fue nada bien. Está haciendo lo mejor que puede, pero esta noche tenía que afrontar una prueba para restablecer la confianza del país y de la base. Y no lo hizo", sentencia. Las convenciones de los partidos Demócrata y Republicano se celebrarán entre julio y agosto, reuniones en las que se designará oficialmente a los candidatos. Queda esperar a saber si finalmente Biden irá en la papeleta demócrata en las elecciones del 5 de noviembre.

Antonio García Ferreras comentaba al ver a Trump que "es como si llevara un par de lexatines para no perder los estribos". El presentador de Al Rojo Vivo dice que vio "contenido" a Donald Trump. "Lo de las mentiras ha sido... El ciudadano americano medio no puede tragarse ni una cuarta parte de las mentiras de Trump", criticaba el periodista.