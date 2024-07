George Clooney, acérrimo defensor de Joe Biden, pide al presidente que se retire: "No puede ganarle la batalla al tiempo"

La carrera presidencial en Estados Unidos continúa envuelta en polémica. Cada vez son más los demócratas que se desmarcan públicamente de su candidato, Joe Biden. Consideran que es demasiado mayor para afrontar la responsabilidad que conlleva liderar un país y aseguran que es hora de retirarse. El último en sumarse a la corriente interna del partido ha sido el actor George Clooney, hasta ahora defensor del presidente de los Estados Unidos: "La única batalla que Biden no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede".

En un artículo de opinión publicado este miércoles en The New York Times, la estrella de Hollywood confiesa su enorme cariño por el que considera un amigo, al que apoyó como senador, vicepresidente y presidente, pero admite que ya no es una opción viable para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones: "Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el de 2010, ni siquiera era el de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate", ha dicho.

A sus 81 años, Joe Biden se mostró incoherente y desorientado durante su debate contra Donald Trump el pasado 28 de junio y esa fue la gota que colmó el vaso: "¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Tal vez. Pero los líderes de nuestros partidos deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver. Estamos todos tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandato de Trump que hemos optado por ignorar todas las señales de advertencia".

El protagonista de Ocean's Eleven es consciente de la dureza de sus palabras pero el futuro de su país está por encima, incluso, de su amigo Biden: "¿Es justo señalar estas cosas? Tiene que ser. Se trata de la edad. Nada más, pero tampoco nada que pueda revertirse. No vamos a ganar en noviembre con este presidente", ha asegurado Clooney, quien afirma, además, que esta no solo es su opinión sino también la de congresistas y gobernadores con los que habla "en privado".