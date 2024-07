La controvertida opinión de Alessandro Lequio sobre el culebrón Escassi: "¿Tú crees que ella no se enteraba de nada?"

La entrevista de Álvaro Muñoz Escassi el pasado viernes ha desatado un tsunami de reacciones no solo parte de los implicados sino también por parte de los distintos tertulianos de la crónica social. Mientras que Sonia Ferrer, ex del jinete, aseguraba que era mejor no tenerlo "como enemigo", otros como Alessandro Lequio han dado la cara por él: "¿Por qué no puede ser cierto lo de la relación abierta? ¿Tú te crees que ella, en estos tres años, esta señora no se enteró de ninguno de los escarceos de Escassi? No ha sido la última en enterarse, a lo mejor lo consintió".

El conde italiano cree en la versión del jinete, que aseguró que sus escarceos con otras mujeres no eran infidelidades porque María José Suárez y él tenían una "relación abierta". Un dato muy importante para entender la naturaleza de ese noviazgo y que la propia Miss España desmintió a través de las redes sociales: "Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje". La modelo, además, respondía tajante al comentario de un seguidor que la animaba a contar su versión: "Lo haré".

Y mientras ella estudia las diferentes ofertas que tiene sobre la mesa, la que ya ha dado un paso al frente es Valeri, la amante 'trans' que dinamitó la relación entre Álvaro y María José. Debutará con una entrevista exclusiva este miércoles, tal y como adelantamos en este digital, pero este lunes, además, ha enviado algunos mensajes al programa TardeAR en directo: "Está mintiendo y tengo todas las pruebas". Ha asegurado que fue él quien se puso en contacto con ella y no al revés y que sí le ha pagado los 1500 euros que adeudaba por sus servicios, en contra de lo que aseguró Escassi: "María José lo sabe todo", ha afirmado ella.

Mujeres... y deudas

La polémica de su ruptura con María José Suárez y sus escarceos con otras mujeres no es la única a la que se enfrenta el ex de Lara Dibildos estos días. Según Kiko Matamoros, el empresario tiene varias deudas pendientes: "Le debe 86.000 euros a un amigo mío. Lo ha intentado denunciar pero Álvaro se declara insolvente", ha dicho. Y hay más: "Le debe 300.000 euros a un empresario portugués con el que iba a montar un restaurante".

Kiko Hernández añadía: "Es tanto el dinero que debe Escassi que por mucho MasterChef que hiciera... quiero decir que vive de las mujeres".