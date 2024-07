El peor momento de Bertín Osborne: cancela su gira de verano por "cansancio" y "problemas en la voz"

El cantante no levanta cabeza. Tras su polémica cruzada por la paternidad del bebé de Gabriela Guillén y un bache de salud que lo mantuvo alejado del foco mediático durante meses, Bertín Osborne había abrazado el verano con ganas. Quería regresar a los escenarios, sentirse arropado por su público y ganarse un dinerito que, tras reconocer a un sexto hijo (del que tendrá que hacerse cargo económicamente), le viene de perlas. Sin embargo, sus planes se han ido al traste, tal y como él mismo ha anunciado este martes: "Estoy preocupado".

El ex de Fabiola Martínez ha confesado a la periodista Paloma García Pelayo que ha pedido a su promotor cancelar la gira musical: "Me dice que va a parar. Que es muy probable que cancele Valencia y que ya ha hablado con el productor". La tertuliana de Sonsoles ha asegurado que los problemas de salud han regresado: "No se encuentra bien. Está cansado y con problemas de voz. Tiene una cita con el otorrino". Y ha trasladado un mensaje del propio cantante: "Estoy preocupado, vuelvo a sentirme raro. Había repuntado y ahora no estoy bien".

Afirma, además, que la decisión de cancelar la gira nada tiene que ver con la venta de entradas de sus conciertos, muy por debajo de las expectativas. Las malas lenguas apuntan a que la polémica con Gabriela Guillén y su negativa a reconocer al bebé durante los primeros meses ha afectado a su imagen pública hasta el punto de que en Valencia, donde estaba previsto que actuara en tres semanas, solo ha vendido 200 de las 2000 entradas que hay disponibles. Ya ocurrió en Guadalix de la Sierra. El artista canceló la actuación una vez iniciada por "problemas de sonido", pero otras fuentes aseguraron que el verdadero motivo es que apenas había conseguido reunir a un centenar de personas en una plaza de toros que otrora hubiera llenado por completo.

A sus 69 años, Bertín se contagió de Covid en enero y volvió a reinfectarse dos meses después. Los síntomas persistían y acudió a una clínica especializada en Córdoba para reforzar su sistema inmunitario: "Me están poniendo vitaminas, minerales... Tengo que cuidarme. Me han recomendado tranquilidad y descanso", dijo entonces. Refugiado en su finca sevillana, fueron sus hijas las que daban noticias de su padre: "Se le ha enquistado la enfermedad, es algo fastidioso y está flojillo".

Su finca, hipotecada

A estos problemas de salud se unen también los económicos, pues Bertín Osborne no atraviesa por su momento más boyante. Tal y como desveló Lecturas, su finca sevillana está hipotecada por 4,5 millones de euros: "Todo el mundo tiene hipotecas, pero el problema está en cuando tu mala reputación no te permite ingresar dinero para ir liquidando esa hipoteca", dijo Luis Pliego. "Los problemas con Gabriela han derivado en la cancelación de muchos compromisos profesionales. La semana pasada tuvo un concierto en el que el aforo fue bastante reducido y se le han caído campañas".