Primeras palabras de Bertín Osborne tras reconocer a su hijo: "No lo he visto pero todo se andará"

Esperadísima reaparición del cantante de rancheras en Madrid. Bertín Osborne ofrece un concierto este jueves en San Agustín de Guadalix y ha atendido a la prensa a su llegada a la plaza de toros. Bajo un sol de justicia, ha respondido a las preguntas de los reporteros, con los que ha enterrado por fin el hacha de guerra: "Es un tema muy personal. Hay un niño de por medio y no vamos a hablar de esto. Lo que he hecho es mi responsabilidad pero os pido que entendáis que no vamos a dar más detalles. Está todo arreglado, yo he dicho que el niño es mío y ya está", ha dicho.

El artista, que reconoció al pequeño de cinco meses este miércoles en un comunicado conjunto con Gabriela Guillén, ha confesado que no conoce al niño y tampoco hay fecha de encuentro pero sí está en sus planes abrazar al pequeño: "Todo se andará". Entre risas, ha añadido: "No sé si el niño se parece al padre, no lo sé". Muy animado, asegura que se encuentra "fenomenal" tras haber solucionado esta desafortunada situación para la que ha recibido el apoyo de sus hijas y también de su ex mujer, Fabiola: "Mis hijas están conmigo, son maravillosas, y la persona que más me ha emocionado con lo que me ha dicho ha sido Fabiola. Hemos tenido una conversación de media hora, es para comérsela".

Además, Osborne también ha admitido que José Luis 'El Turronero', amigo común de ambos, ha ejercido de mediador para solucionar las cosas: "Hay una persona que es la mejor persona que he conocido en años que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea de buen rollo".

Cinco meses de negociaciones

Recordemos que fue este miércoles cuando Bertín y Gabriela sorprendieron con un comunicado conjunto a los medios en el que resolvían sus diferencias: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad (...) Es una responsabilidad que asumo". Zanjaba así cinco meses de negociaciones y desencuentros con la empresaria paraguaya, que se ha mostrado feliz por la nueva actitud del cantante.

Eso sí, la demanda de paternidad no ha sido retirada, tal y como hemos desvelado en Informalia, y el proceso sigue su curso. Una de las condiciones para emitir ese comunicado es que Osborne admitiera su paternidad ante el juez y así lo hizo el miércoles a las 12:55 h. de la mañana, cundo se recibió en el juzgado un escrito firmado por el letrado del artista donde se allanaba a la demanda y además se pedía el pagar las costas, aduciendo que se había actuado de buena fe. En menos de una semana, tanto Bertín como Gabriela estaban emplazados para hacerse esas pruebas de ADN y al cierre de estas líneas Gabriela no había recibido orden del juzgado de anular esa cita. Por eso, mientras el Ministerio Fiscal que ampara los derechos del menor no diga lo contrario la modelo acudirá la próxima semana con su hijo a esa prueba y seguirá los pasos que se marquen desde el juzgado. Ahora ya es cuestión de lo que se demore la respuesta y los tiempos de los juzgados.