Famosos Fabiola Martínez aplaude la decisión de Bertín Osborne: "Nunca es tarde para hacer las cosas bien"

La exmujer del cantante de rancheras se ha pronunciado después de que Bertín haya reconocido la paternidad del bebé de Gabriela Guillén

Bertín Osborne reconoce a su hijo: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad"

Fabiola Martínez no está exenta del comunicado conjunto que Bertín Osborne emitió, de forma conjunta con Gabriela Guillén, este miércoles. El presentador por fin ha reconocido al bebé de la modelo, que nació en enero. Beatriz Cortázar, para Informalia, ha dado también más detalles acerca del acuerdo entre el artista y la paraguaya. Cabe destacar que la publicación del comunicado no implica que se haya retirado la demanda de paternidad.

Fabiola y Bertín se separaron hace tres años y, aunque su relación es cordial, la venezolana ha insistido en que no es su vida y ha señalado que no quiere pronunciarse sobre nada relacionado con su exmarido. Sin embargo, la madre de Kike y Carlos ha hecho una excepción y ha confirmado que Bertín le informó de sus intenciones antes de lanzar el comunicado: "A mí me lo ha dicho antes de que saliera y me parece que nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor", ha explicado este jueves en el programa radiofónico de Jiménez Losantos.

Asimismo, Martínez ha asegurado que no tiene nada más que hablar sobre el tema. "No tengo más que aportar, yo me dedico a hacer mis cosas y mi vida. Yo soy madre de sus hijos que también son míos", ha afirmado. Así las cosas, cuando le han preguntado si sus hijos tenían un nuevo hermano, la venezolana ha señalado: "Son sus hijos y es responsabilidad de él saber cómo es su relación".

El cambio de actitud de Bertín

El presentador sentenció este miércoles su deseo de que el menor crezca "en armonía, alejado de cualquier polémica". "Es una responsabilidad que asumo", expresó, y pidió "respeto" a los medios de comunicación para "poder proteger y preservar la imagen y la identidad del menor".

El tono que empleó para hablar de Gabriela Guillén fue muy distinto al que usó, en cambio, el pasado mes de enero, cuando restó importancia a la situación hasta el punto de admitir no querer ejercer de padre. "Tuve con ella una relación de poco tiempo y, un día, me dijo que estaba esperando un hijo. Le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre'. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", sentenció.

Las cosas mejoraron cuando el cantante de rancheras accedió a someterse a las pruebas de ADN y mostró públicamente su apoyo a Gabriela. "Todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí nadie tiene nada contra nadie", dijo a finales de mayo, aclarando que pensaba pasar dinero a su ex siempre que lo necesitara: "Estaré ahí si tengo que estar".