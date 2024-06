Famosos El papel del Turronero en el acuerdo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Ha tenido muchos encuentros con ellos"

El empresario y el cantante son buenos amigos, y sus conversaciones habrían sido clave en el cambio de actitud de Bertín

Bertín Osborne reconoce a su hijo: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad"

Bertín Osborne (69) ha confirmado este miércoles la paternidad de su séptimo hijo, el primero en común con Gabriela Guillén (31). Lo ha hecho a través de un comunicado conjunto en el que ha informado que asumirá las responsabilidades necesarias para ejercer de padre. El anuncio llega cinco meses después de conocerse el nacimiento del bebé, y hay quienes señalan a José Luis López 'El Turronero', fiel amigo del músico, como la persona que le habría animado a pronunciarse sobre su paternidad.

"Es una persona muy cercana a los dos, le ha hecho ver que estaba en la postura equivocada, sin pasar por ningún tipo de prueba", ha comentado Sandra Aladro en Vamos a ver. Hay que recordar que los encuentros de Gaby y El Turronero se hicieron públicos en los peores meses de la polémica, pues el empresario - que ya conoció al hijo de ambos - ha sido uno de los brazos en los que ha encontrado apoyo.

"Me ha asegurado que ha tenido muchos encuentros con ellos por separado hasta hacerles llegar a este acuerdo. Además, Bertín se arrepiente de no haber tomado antes esta decisión", ha comentado la periodista, afirmando que, aunque ambas partes han enviado el comunicado a los medios de mutuo acuerdo, todavía les quedarían temas por tratar: "Próximamente cerrarán un acuerdo económico y lo que falta por zanjar".

En el comunicado, el cantante "ha querido hacer público el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses". Toma esta decisión con el fin de "normalizar" la relación con la empresaria, "que en su momento fue pareja del cantante", y mostrando así "la máxima responsabilidad con este menor". "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad", expresa el conductor de Mi casa es la tuya.

Gabriela y Bertín, ¿amigos?

Unas horas después, Así es la vida ha contado que el músico y la modelo ya tienen los resultados de las pruebas de ADN que corroboran la paternidad de Bertín. Además, deslizan que han enterrado el hacha de guerra y que pueden, incluso, haberse dado la oportunidad de ser amigos.

Cabe decir que antes de someterse a los exámenes, el propio artista contó a los medios que todo estaba en orden y que, a la hora de la verdad, cuando Gabriela le necesitara, él estaría: "Todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí nadie tiene nada contra nadie". En estas mismas declaraciones dijo, además, que pasaría dinero a la paraguaya. "Estaré ahí si tengo que estar". Y, en cuanto a la resolución de las pruebas, explicó que tanto él como Gaby estaban "de acuerdo" con los pasos que se estaban dando: "Yo soy responsable, cuando se sepa". Unas palabras que nada tienen que ver con las que compartió el pasado mes de enero, cuando en una polémica entrevista subrayó que no pensaba ejercer de padre.

"Tuve con ella una relación de poco tiempo y, un día, me dijo que estaba esperando un hijo. Le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre'. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", zanjó.