Famosos El misterioso (y rotundo) mensaje de Gabriela Guillén tras el anuncio de paternidad de Bertín Osborne

"No es la vida la que separa a la gente", rezan las primeras líneas de la reflexión que ha publicado en Instagram

Bertín Osborne reconoce a su hijo: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad"

Gabriela Guillén (31) ha reaparecido este jueves en sus redes sociales tras comunicar, junto con Bertín Osborne (69), que el presentador reconoce la paternidad de su bebé. Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido una profunda reflexión.

"No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto", reza el mensaje que la fisioterapeuta paraguaya ha publicado hacia el mediodía. Unas palabras que, pese a no haber dado más detalles, podrían estar dedicadas a todas las personas que le han fallado en este tiempo. A este post se suma otro que ha compartido a través del perfil de su amiga y defensora en los platós, Raquel Arias. "Sé lo duro que ha sido todo este tiempo para ti y por eso estaba tan segura de defenderte hasta el final, que la gente sepa tu verdad, la verdad de todo. Mereces muchos perdones de la gente pero sé cómo eres. Has demostrado ser la madre que eres y has dado ejemplo a muchas mujeres", ha escrito su amiga junto a una fotografía de ambas.

Lo cierto es que la modelo ha vivido una época convulsa tras el nacimiento de su bebé el pasado 31 de diciembre. Al darse a conocer la noticia, Bertín transmitió a través de una polémica entrevista su decisión de no ejercer de padre. "No quiero serlo", subrayó, pues su relación había sido breve y no estaba interesado. Después llegó todo lo demás: desde cuestionamientos hasta insultos en plena calle. En los primeros meses, Gaby denunció que el presentador mirara a otro lado, e incluso llegó a pedir la baja laboral por ansiedad.

Las cosas mejoraron cuando el cantante de rancheras accedió a someterse a las pruebas de ADN y mostró públicamente su apoyo a Gabriela. "Todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí nadie tiene nada contra nadie", dijo a la prensa, aclarando que pensaba pasar dinero a su ex siempre que lo necesitara: "Estaré ahí si tengo que estar".

En el comunicado que ambos hicieron llegar a las redacciones este miércoles, el músico admitió su parte de culpa y anunció su cambio de parecer, una decisión que algunos achacan a los consejos de José Luis López 'El Turronero', amigo que le ha acompañado en todo este proceso. "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad", dijo el cantante, que manifestó su deseo de que su séptimo hijo, el primero de la joven, crezca "en armonía, alejado de cualquier polémica".