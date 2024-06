El último gatillazo de Bertín Osborne: "Es la primera vez que me pasa en 43 años"

La reaparición del cantante sobre los escenarios este jueves en Madrid fue un auténtico fracaso. ¿El motivo? Problemas técnicos. Eso dijo Bertín Osborne al anunciar la cancelación de su concierto una vez empezado. "Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto", dijo con sentido del humor.

El intérprete de rancheras intentó poner al mal tiempo buena cara pero se le hizo imposible continuar por la falta de iluminación en el escenario y no se cortó a la hora de depurar responsabilidades públicamente: "Yo tengo un buen amigo, es Angelito, que el pobre le va a dar un infarto en cualquier momento. Solo decir que es la primera vez que hace un concierto, ya se lo he dicho que se ha notado. Como es la primera vez, Ángel, y somos amigos, no te guardo rencor", contó. "Hay que tener en cuenta que aquí tocan catorce músicos, es un montaje profesional, muy bonito, con humo y luces, y aquí hay solo cuatro bombillas".

Muy enfadado, Bertín aseguró: "No puedo hacerlo porque esto es una cagada, estas cosas pasan, pero yo tengo aquí a mi gente que son un equipo de ingenieros, pero han contratado a un equipo que se llama Audio Sweet al que no tenéis que contratar", explicó ante el público. "El dueño de esa empresa ha venido a las seis de la tarde en una bici eléctrica y se ha vuelto. Ángel, tienes que decirle que se meta la bici por el culo", remató.

Las acusaciones de Bertín no han caído en saco roto. Este viernes, el responsable de la iluminación ha respondido muy ofendido: "Habla sin saber. Me dicen que hubo fallos, pero que el concierto se podía haber hecho", ha dicho. "Qué sí, que me voy a meter la bici por el culo, y él que se meta otras cosas, que reconozca a su hijo y se dedique a lo suyo".

Lo cierto es que la falta de luz no fue el único motivo de la cancelación del concierto. Según TardeAR, Bertín solo había vendido un tercio de las entradas previstas en un aforo para 3000 personas. Solo 1000 acudieron, la mayoría pagando 100 euros por una entrada con cena a base de jamón, queso, lomo, nachos, vino... Algunos tertulianos, como Carmen Borrego, han comentado que el precio era excesivo para lo que ofrecían y otros han desvelado que el público abandonó la plaza muy descontento y entre protestas. "El público de Bertín son mujeres y creo que le ha afectado todo lo que ha dicho estos meses. A las mujeres no nos gusta que se hable en estos términos", apuntaba la hermana de Terelu.