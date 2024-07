Carmen Lomana llama "amargado" a Bertín Osborne y aclara su encontronazo en la fiesta de 'El Turronero': "Me tiene que pedir perdón"

El Turronero aprovechó este pasado fin de semana la primera comunión de su nieta Carlota para organizar otra de sus fiestas multitudinarias. El empresario José Luis López invitó a múltiples rostros conocidos en Sanlúcar de Barrameda, entre ellos, Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi, que acaparan los titulares por sus acercamientos. Sin embargo, no todo fue diversión. En la fiesta también hubo momentos tensos. Y si no que se lo digan a Carmen Lomana y Bertín Osborne.

La socialité y el cantante tuvieron un desagradable encuentro en el evento, del cual, dicen, Bertín se terminó marchando muy enfadado. Lo contó la periodista María Eugenia Yagüe en Mañaneros, donde recordó que Lomana llevaba meses tachando al músico de "macho alfa", "antiguo", "viejuno", entre otros adjetivos, razón por la que él se negó a estar cerca de ella.

Sin embargo, en la celebración terminaron recriminándose cosas, una bronca que el ex de Fabiola Martínez resolvió abandonando el lugar. "Discutieron y el cantante se fue de la fiesta", afirmó la periodista. Unas palabras tras las que Lomana ahora se ha pronunciado.

Pasado el vendaval, la colaboradora de Espejo Público ha confirmado que ambos estuvieron sentados en mesas cercanas y que su primera toma de contacto se dio cuando ella se acercó a saludar a José Moro, que estaba al lado de Bertín.

Lomana estuvo hablando con este conocido sobre sus bodegas y, cuando intentó saludar a Bertín, este le retiró el saludo. Según ella, él se mantuvo cruzado de brazos y fue tajante con ella. "Me dijo: 'No tengo ganas de saludarte'. Yo le dije: 'adiós' y me fui", ha contado en Espejo Público, motivo por el que considera que el presentador está "amargado". "Es este señor el que me tiene que pedir perdón a mí por su mala educación y su mal carácter", ha valorado.

La celebración en reunió Jerez de la Frontera a otras personalidades conocidas. En la lista, además de la socialité y el artista, figuraban nombres de la música, como María del Monte y Pitingo; de la interpretación, como Álex González, Paula Echevarría o José Mota. Del ámbito de la comunicación acudieron Susanna Griso, Carlos Herrera, Carlos Sobera, Paz Padilla y otros famosos. Entre los habituales del papel cuché estaban Bárbara Rey, Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, Cayetano Rivera u Ortega Cano.