Qué es el 'tenniscore': la tendencia de moda que abandera Morgan Riddle en Wimbledon

Morgan Riddle, la novia del tenista profesional estadounidense Taylor Fritz, es tan experta en el deporte que practica su novio como en el estilo. En la competición de Wimbledon de este año, la influencer ha acaparado todas las miradas por sus increíbles looks. Más aún. ha abanderado la última tendencia de moda: el 'Tenniscore', el nuevo estilo aesthetic de moda atlética y preppy que rodea a este deporte.

Todas las marcas de ropa populares que han lanzado prendas relacionadas con el tenis han contribuido al crecimiento del deporte. Algo que Morgan conoce bien, pues a través de sus redes sociales, la influencer comparte los distintos estilos de moda que puedes compaginar para asistir a estas citas deportivas.

Cierto es, que acudir a un partido de tenis lleva más tiempo de lo que nos imaginamos. Ya no sirve ir con camisas florales simples ni vestidos elegantes. Ahora, acudir a una cita deportiva se ha convertido en una ocasión más para destacar con nuestros impecables looks. Más aún, Wimbledon es la meca del 'Tenniscore' y esta semana en Londres se ha bautizado como 'la semana de la moda'.

Así, Morgan Riddle se ha convertido en la auténtica protagonista del torneo. La influencer deleita a los presentes en las gradas con sus originales looks. Y no nos extraña, pues el armario de la joven es uno de los más inspiradores del momento. Riddle puede acaparar todas las miradas con muchos estilos: desde las chaquetas oversize hasta los estampados más atrevidos. Aquí te dejamos los looks que ha llevado Morgan en Wimbledon.

Tono afrutado

No es un estilo muy 'tenniscore', pero sí relacionado con la disciplina deportiva. Y es que, en promedio, se consumen 4,8 toneladas de fresas cada año en la competición; motivo por el que Riddle abanderó este look, inspirado en la tradición, de pasarela de Chanel de 2008.

Inspirado en la Realeza

Inspirada en un look que lució Kate Middleton para el torneo allá por 2012, Morgan ha lucido una pieza de Staud en blanco perla, que afina su cintura. Además, el vestido tiene un acabado que alude a las míticas faldas de tenis, en alusión a la competición.

Total look 'Tenniscore'

Es muy común en Morgan que juegue con siluetas diversas para lograr un equilibrio visual. En este caso, la influencer ha optado por una falda al estilo tenista, que combina con una ligera camiseta de manga larga en torno amarillo pastel.