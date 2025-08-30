Olga Moreno y Agustín Ettiene reaparecen juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila tras publicarse que han roto

Hace unas semanas trascendía la ruptura sentimental entre Olga Moreno y Agustín Ettiene. La relación que destapó Informalia en el verano de 2022 (y Olga desmintió en Hola, faltando a la verdad), fue una evolución de la conexión profesional: Agustín era representante de Olga y de otros rostros conocidos como Rocío Flores o el propio Antonio David Flores. Lo cierto es que Olga acabó vendiendo ella la noticia que confirmaba nuestra primicia: lo suyo se transformó en una historia de amor que sirvió de apoyo a la segunda mujer de Antonio Da tras su separación y la muerte de su madre. Hace tiempo ya adelantamos que la relación agonizaba.

La ruptura se habría producido a finales de junio de 2025, poco después de que ambos compartieran en redes sociales imágenes de unas vacaciones en Formentera... y desde entonces se han mantenido alejados del foco mediático. Hasta ahora.

Ambos se han dejado ver en la fiesta de despedida de Gloria Camila y esto ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación, ya que a juzgar por las imágenes, la buena conexión entre ellos sigue existiendo. Juntos y sonrientes, ninguno de ellos quiso perderse la fiesta de despedida de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras y compartieron momentos de charla, confidencias y risas con varias amigas, entre las que estaba Amor Romeira. Unas imágenes que reflejan la buena relación que siguen manteniendo a pesar de la información de su ruptura... quizás hayan sabido aparcar sus diferencias y se hayan reconciliado o simplemente hayan querido estar en la fiesta de Gloria Camila derrochando cordialidad para que esta disfrutase de su presencia.

Fue hace tres años cuando Olga Moreno y Agustín Etienne comenzaron a ser algo más que representada y representado, o amigos, para convertirse en algo más. El ex de Arantxa de Benito fue el hombre con el que recuperó la ilusión en el amor tras su mazazo sentimental con Antonio David Flores (con Marta Riesco de por medio), a quien también representaba el argentino afincado en España.

Y aunque en este tiempo se ha hablado alguna vez de crisis o incluso fuertes discusiones como las que contó Informalia alguna vez, ahora esta, es un hecho. Entre las personas en las que Olga ha encontrado un hombro para llorar se encuentra Rocío Flores, con quien a lo largo de estos años ha atravesado sus más y sus menos. Recientemente han estado juntas en Málaga y han estrechado lazos tras la última cita en los juzgados que tuvo Rocío Flores, en la que se encontró con su madre, Rocío Carrasco. Hacía trece años que madre e hija no se veían.

Olga Moreno y Agustín Etienne

La historia de amor entre Olga y Agustin Etienne fue una sorpresa para todos menos para los lectores de Informalia. El 22 de julio de 2022 lanzábamos la noticia: Olga Moreno se entretiene con Etienne: el rumor del 'quelque chose' con su representante, rezaba nuestro titular. Luego ella quiso negarlo en Hola en una entrevista con José de Santiago para luego vender la exclusiva (para eso Etienne es representante de la cosa rosa).

Olga llegó a este romance muy baqueteada. Vivió su peor pesadilla cuando confirmó sus sospechas de que su exmarido le estaba siendo infiel con Marta Riesco. Ella le había defendido durante los 20 años que duró su matrimonio de todas las polémicas creadas con Rocío Carrasco e incluso le había ayudado a criar a sus dos hijos como si fueran suyos y no podía creerse que él la hubiera traicionado así.

Una vez que se destapó toda la historia, Olga se sumió en una terrible tristeza. En ese momento, Agus era su representante y también del ex de Rocío Carrasco y está claro que el roce hizo el cariño. Dimos la noticia del romance y Olga trató de desmentirla en una entrevista que regaló y que publicó Hola para poder vender ella la exclusiva. Pero la mentira tiene las patas muy cortas y la verdad se impuso. Al principio hubo quien creyó que era un montaje para conseguir dinero con las exclusivas pero el tiempo les dio la razón con su noviazgo, el cual, sin embargo, ya parecía dinamitado hasta que les hemos visto juntos (¿aunque no revueltos?)