Gloria Camila comenta la preocupante imagen de Amador Mohedano: "Impresiona verle, va poco a poco"

Fue el pasado 24 de julio cuando Beatriz Cortázar habló con Amador Mohedano para Informalia tras su último ingreso hospitalario. "Todo se debió a una variz muy pequeña que tenía en el estómago y que estaba soltando sangre que se quedaba cerca del hígado. Un día tuve una vomitona enorme por la que me tuvieron que llevar a urgencias al encontrarme tan mal. He estado cuatro días ingresado y me han hecho un montón de pruebas pero no me han tenido que operar porque se ha solucionado", nos contó el hermano de Rocío Jurado, a sus 71 años.

Semanas después, hemos visto la primera imagen del tío de Rocío Carrasco. La compartió Chayo Mohedano esta semana en sus redes sociales y en ella no solo aparecen los dos, sino también Andrés Fernández, el marido de la cantante, y los tres hijos de esta (el mayor, fruto de su relación con Antonio Tejado, y los dos que tiene con el propio Andrés). Lo que más llamó la atención fue el impactante cambio físico de Amador.

Este lunes, la imagen fue comentada incluso por la propia Gloria Camila: "Impresiona. Yo le vi físicamente. En su estancia en el hospital no podía comer sólidos, solo líquidos. Su problema ha sido del estómago, ahora come bien y mejor".

Sobre el peso que ha perdido desde su ingreso, la hermana de Rocío Carrasco, que ha fichado por la nueva edición de Supervivientes All Stars, también explicó en TardeAR, donde colabora: "De un día para otro no va a coger el peso que necesita, pero está menos hinchado de los tobillos. La circulación va mejor, tiene más hambre...". Y reconoció: "Va poco a poco. Le hicieron una endoscopia, que le ha dejado la garganta y voz tocada. Está bien, tranquilo y en reposo".

En este sentido, la hija de La más grande añadió: "Cuando le vi me impresionó, porque lo vi más delgado, pero el problema viene del estómago y no podía comer como tal... Todo era purés, líquidos... Lo importante es que no haya perdido el apetito, me ha dicho que está bien, y está con ganas. Se tendrá que cuidar más y no podrá comer ciertos alimentos. Tendrá que ir a revisión".

El ingreso de Amador Mohedano en Jerez de la Frontera tuvo muy pendientes a sus hijos, especialmente a Salvador, que reside en Chipiona con él. Chayo y Fernando, así como el joven veinteañero Amador Jr., estuvieron también en todo momento muy pendientes de él, así como Rosa Benito, con quien ha pasado épocas peores y mejores desde que se separaron en 2013.

"Yo notaba molestias pero hubo un día que me sentí realmente mal y es que se abrió la variz con algún movimiento que haya realizado y eso que yo tengo una vida muy tranquila", nos contó Amador una vez se recuperó del susto. Desde su ingreso es consciente de que tiene que tener mucho cuidado con la alimentación y sobre todo que debe dejar de fumar totalmente.