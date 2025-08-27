Hace solo una semana que se abrió el testamento de Michu y la familia ya está tomando decisiones en firme. La primera ha sido inscribir a la pequeña Rocío, hija de Jose Fernando, en un colegio de Madrid. La niña, tal y como ha desvelado la hermana de Ortega Cano, ya está instalada en la capital junto a su abuelo y su tía, Gloria Camila, a la que está muy unida, y comienza así una nueva etapa lejos de Arcos de la Frontera, la tierra de su familia materna, que se ha quedado desolada.

Ambas familias protagonizaron un severo enfrentamiento tras la muerte de Michu precisamente por el futuro de la pequeña Rocío. Tanto Inma, abuela materna de la niña, como Ortega Cano, querían hacerse cargo de la menor. "Tenemos que hacer lo que sea mejor para ella y está todo en manos de los abogados", dijo Gloria Camila. No ha hecho falta. Al menos, por el momento. Los últimos deseos de Michu han dictado sentencia para todos, porque la madre, fallecida a los 33 años el pasado 8 de julio, dejó por escrito en su testamento quién heredaría su patrimonio y quién quedaría a cargo de su hija.

Ha sido Mari Carmen, hermana del torero, la encargada de dar la noticia: "La niña ya está en Madrid". El propio Ortega Cano se ha mostrado prudente y ha optado por el silencio: "No puedo hablar de eso". Hay que recordar que Jose Fernando reside en la capital pero interno en un centro de salud mental donde se recupera de su adicción a las drogas. Ha mejorado mucho en los últimos años pero su estado no le permite responsabilizarse de una niña tan pequeña. No obstante, el traslado de Rocío a Madrid le permitirá estar mucho más cerca de ella.