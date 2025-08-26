La inesperada muerte de Michu el pasado 8 de julio dejó destrozadas a dos familias: la suya y la Ortega Cano. Lejos de unirles, el dolor marcó distancias y sacó viejas rencillas que llegaron a los platós de televisión, donde Tamara, hermana de la fallecida, acusó a Gloria Camila de hipócrita y falsa, entre otras cosas. La custodia de la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando, se convirtió en el punto de máximo conflicto... hasta ahora. Porque la joven, que padecía de una enfermedad congénita y sabía de su delicado estado, dejó un testamento con sus últimas voluntades.

Ahora, el documento se ha abierto y no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a su hermana Tamara, que ha quedado fuera del reparto de bienes. Su madre, Inma, ha sido la gran beneficiaria, pues Michu se lo ha dejado todo a ella. Tamara, que no se habla con su madre, se ha mostrado muy molesta en Tardear: "Es que mi madre no lo sabe y yo me estoy enterando ahora. Da igual, de todas maneras si se lo ha dejado a mi madre es como si fuese mío porque yo estoy en la casa".

A sus 33 años y enferma de nacimiento, la ex de Jose Fernando había logrado reunir un pequeño patrimonio: una casa, un coche y una moto. Además de su madre, su hija Rocío es la heredera natural y recibirá el tercio de la legítima, como manda la ley.

En este testamento también se habla de uno de los puntos más delicados para la familia: la custodia de la niña. Michu sabía lo que quería para su hija y dejó instrucciones claras que, por motivos legales, no se pueden hacer públicas. No obstante, hay que aclarar que el testamento no es vinculante, es decir, si el caso llegara a un juzgado, la decisión de un magistrado se impondría por encima de los deseos de la propia Michu.