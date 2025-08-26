El cantante Jaume Anglada ha salido este martes de la UCI del hospital Son Espases de Palma y se encuentra ya en la planta de Traumatología del centro. El compositor e intérprete, de 43 años, amigo y compañero de regatas del rey Felipe VI, sufrió un grave accidente de tráfico el pasado 8 de agosto en la capital balear, cuando circulaba en moto.

El conductor del vehículo que lo arrolló huyó del lugar, abandonando al herido. Fue detenido poco después por la policía y dio positivo en alcohol. Se enfrenta a cargos por omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol.

Anglada ha sido intervenido quirúrgicamente por diversos traumatismos y deberá volver a pasar por el quirófano. Evoluciona favorablemente, aunque su recuperación será larga. Don Felipe ha mostrado gran preocupación por el estado de su amigo, con quien había compartido una celebración semanas antes. Durante la reciente Copa del Rey de Vela, el monarca no quiso perderse el concierto que Anglada ofrece cada año al regreso de las tripulaciones al Club Náutico de Palma, donde se le vio disfrutando de la música.

Este pasado sábado, el rey Felipe VI viajó a Palma en un desplazamiento completamente privado, sin agenda institucional ni visita a su madre, la reina emérita Sofía, quien se encuentra fuera de la isla junto a su hermana Irene, con serios problemas de salud. En Marivent solo permanecía la infanta Elena, que cuenta con su propia residencia en el recinto.

Una fuente asegura haber visto al monarca esa misma tarde en los alrededores del hospital Son Espases. Aunque la clínica no ha confirmado su presencia, podemos afirmar que el Rey visitó a Jaume Anglada mientras aún estaba en la UCI. En esa unidad, las visitas están muy restringidas y solo se permiten a familiares directos por breves períodos.