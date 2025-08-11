Amaia Montero saca su lado más 'hot' en su nuevo posado: "Nuestra Ave Fénix"

Amaia Montero está de vuelta. Tras aparecer por sorpresa en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu hace poco más de un año, y en medio de la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, los rumores sobre un posible regreso de la exvocalista al grupo no han dejado de crecer.
En este contexto, fue su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo quien, sin aparentemente quererlo, reveló que la cantante sí que volvía al grupo. "Lo sé desde hace mucho pero le prometí no decir nada", señaló la intérprete el pasado mes de abril.
Desde que la actriz hablara de más sobre el futuro musical de Amaia, la cantante no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero si ha ido dejando pequeñas interacciones-algunas con dardo incluido-en sus redes sociales.
La última ha sido hace unas horas, tras publicar un sugerente posado en su perfil de Instagram. "No problem", ha escrito la intérprete de Quiero Ser. Asimismo, junto con este pequeño escrito, Amaia ha compartido una instantánea en la que aparece, muy sonriente, entre las sábanas de la cama.
Sus seguidores no han pasado por alto la instantánea y han dejado múltiples comentarios en el post de la artista en cuestión de minutos. "Nuestra Ave Fénix", "Estás preciosa", "Qué feliz se te ve", han escrito algunos usuarios.
