Leire Martínez se pronuncia, tajante, sobre "la rivalidad" con Amaia Montero: "Ese ya no es mi tema..."

Tras su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh y ajena a toda la polémica que rodea a la banda en los últimos meses, Leire Martínez disfruta de su renacer personal y profesional. La cantante se ha lanzado de lleno en su carrera en solitario con Mi nombre como bandera. Así lo demostró la pasada noche en el concierto solidario de Dial Únicxs, donde compartió escenario con artistas como Chenoa o Antonio José, en un evento que buscaba recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis múltiple. Pero eso no es todo. Hace apenas una semana descubríamos su nueva faceta profesional: hará de actriz en un 'thriller' de Netflix. Centrada al máximo en su presente, la cantante de Inmortal prefiere no entrar al trapo con comentarios sobre su ex banda.

"Ese ya no es mi tema, quiero decir, se lo tendréis que preguntar a otros", espetaba tras el polémico enfado de Amaia Montero con su amiga Cayetana Guillén por revelar su regreso a LODV. "Yo honestamente estoy superbién y ya está, les deseo lo mejor a todos", confesaba.

Y ante un hipotético reencuentro sobre el escenario con 'la reina del pop', la artista se revolvía: "Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la pregunta en sí ya genera esa cosa como de, ya, pero ¿por qué no me preguntas por otra gente? Al final siempre está desde esa perspectiva casi de la rivalidad, como si hubiera que haber un problema si coincido con ella. Y yo es que no tengo problemas con nadie, de verdad", zanjaba tajante.

Leire ha dejado claro que está centrada en lo suyo, manteniendo distancia sobre ese tema y dando cuenta del dulce momento en el que está: "Estoy encantada la verdad, muy feliz con la acogida que ha hecho la gente de la canción y muy contenta, la verdad. Tengo un montón de festivales, el año que viene ya presentaremos el disco y gira y bueno, trabajando como actriz. Ahora mismo Desconocido está en el número uno", celebraba.

También, aprovechaba para lanzarle un cable a su compañera Melody tras su atropellado paso por Eurovisión: "Creo que hemos tenido una representante estupenda y maravillosa, que lo ha dado todo y que ha hecho una promoción de Eurovisión que yo no recordaba. Creo que se merecía otro puesto, pero es lo que hay que tener muy en cuenta todos los que van a Eurovisión, que en Eurovisión hay muchos factores que intervienen, y que hay que también saber jugar con esas cartas", apuntaba. Y añadía: "Ella es libre de decidir lo que quiera y yo la apoyaría".