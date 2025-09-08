El monólogo y la entrevista bomba con la que Joaquín Prat arranca su nuevo programa en Telecinco: "Honestidad"

La nueva temporada televisiva se ha presentado con cambios fuertes en Telecinco. Cambios con los que Mediast pretende impulsar los datos de una cadena que, en agosto, incluso cayó a mínimo histórico. El programa de Ana Rosa ha regresado este lunes, 8 de septiembre, con una versión más alargada, un fuerte editorial contra Pedro Sánchez y una entrevista a Alberto Núñez Feijóo. Después, de Vamos a ver se encarga Patricia Pardo presentando en solitario y ya a la tarde llega Joaquín Prat, a partir de las 15:45 con El tiempo justo.

Una programación diaria marcada un año más por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana que vertebra la escaleta de la principal cadena de Mediaset. TardeAR, por su parte, dijo adiós a la parrilla este pasado viernes. Y en cuanto a Joaquín, ha arrancado el programa con un homenaje a su padre, al que precisamente hace un guiño con el título de su nuevo espacio: "Hace más de 30 años mi padre les pedía el precio justo de las cosas y hoy yo, con la misma honestidad, les ofrezco que sepamos dedicar a cada cosa el tiempo justo".

Antes de presentar a sus colaboradores, ha sentenciado su mensaje de bienvenida con estas palabras: "Hoy, tres décadas después de que mi padre les diera las buenas noches, yo les invito a que a nosotros nos dediquen precisamente eso, el tiempo justo".

Ante el estreno del programa, el propio Joaquín Prat ha hablado en una entrevista para Informalia de su nueva era: "Sé que la situación de Telecinco es jodida, pero me pone mucho el reto de levantar las tardes", nos confesó, tal y como hemos publicado este lunes. Mediaset ha vuelto a confiar en él, en esta ocasión para levantar una franja complicada que en los últimos dos años ha estado ocupada por TardeAR. El presentador, ligado a Ana Rosa Quintana durante más de 20 años, ya ha tenido otras misiones en los últimos años en Mediaset, como cuando le dieron un toque para ponerse al frente del Ya es mediodía de Sonsoles Ónega cuando esta saltó por sorpresa a Antena 3. Entonces, Joaquín Prat presentaba Cuatro al día.

Al frente de Vamos a ver hasta ahora, programa del que ya se encarga su compañera Patricia Pardo en solitario, da el salto a la tarde. El tiempo justo se centra en la actualidad, los sucesos y también contará con una parte dedicada al corazón y al entretenimiento, esta última encabezada por César Muñoz (Así es la vida, Fiesta). En el primer programa es entrevistado Ángel Cruz, padre de Gabriel 'El Pescaíto'. A partir de las 17:00, Joaquín Prat compite cada tarde contra Sonsoles Ónega, que se adelantó y arrancó temporada el pasado lunes, 1 de septiembre.

Ángel Cruz, padre de Gabriel 'El Pescaíto', habla esta tarde, en exclusiva, en el gran estreno de #ElTiempoJusto ?



A las 15:45h con @PratSandberg ? https://t.co/MAhXvOJFT0 pic.twitter.com/Y02cavS7uG — Telecinco (@telecincoes) September 8, 2025