La respuesta de Zarzuela a Feijóo después de destapar su conversación con Felipe VI: "Exquisita neutralidad política"

El programa de Ana Rosa ha arrancado nueva temporada (la 21) este lunes, 8 de septiembre, en Telecinco, una semana después de que Susanna Griso hiciera lo propio desde Espejo Público, en Antena 3. Para el primer programa y la vuelta de la presentadora, esta ha optado por arrancar con un fuerte editorial contra Pedro Sánchez, a la que se ha sumado una entrevista al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP no acudió el pasado viernes a la apertura oficial del año judicial. Este acto, presidido por Felipe VI como Jefe del Estado, contó con la ausencia del político gallego y, al respecto, el propio Feijóo ha dicho este lunes: "Yo le agradezco al Tribunal Supremo que me hubiese invitado. A los siguientes días aparece el procesamiento del fiscal general del Estado [Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos] y yo notifico a finales de julio que he decidido no asistir".

A continuación, ha asegurado que esto fue lo que le dijo Felipe VI cuando le transmitió su decisión de no acudir: "El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión".

Unas palabras que han despertado revuelo debido a la neutralidad que el monarca desempeña desde su cargo. En este sentido, fuentes de la Casa Real han transmitido a la SER que el rey "no comenta" las conversaciones del rey y que Felipe VI "se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en su acción institucional".