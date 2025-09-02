Borja Sémper vuelve al trabajo tras anunciar su cáncer en julio con un mensaje a Feijóo: "Gracias por tanto, jefe"

Fue el pasado 14 de julio cuando el mundo de la política se llenó de mensajes de ánimo por parte de todos los colores a Borja Sémper, que anunció el diagnóstico de su cáncer. "Me han detectado un cáncer en fase inicial. Estoy bien, con fuerza y con confianza en los médicos, pero creía necesario compartirlo con total transparencia", declaró el portavoz del Partido Popular en una comparecencia. Borja Sémper, casado con Bárbara Goenaga, también habló públicamente del apoyo de la actriz y de la insistencia de esta para que se sometiera a unas pruebas cuando comenzó a encontrarse mal.

Más de mes y medio después de hacer pública su enfermedad, Sémper ha vuelto al trabajo. Este martes, 2 de septiembre, ha dejado un mensaje en X: "Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los que veía todos los lunes...", ha resumido sobre la jornada de ayer en el comité de dirección del PP.

Gracias por tanto, jefe @NunezFeijoo pic.twitter.com/URvSa76rov — Borja Sémper (@bsemper) September 2, 2025

En su mensaje también ha dejado un mensaje de agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares: "Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario. Gracias por tanto, jefe". En las fotos que ha escogido para ilustrar su vuelta al ruedo político, mostradas arriba, el político de 49 años de Irún aparece con gorra y fundiéndose en un abrazo con las personas que le esperaban con los brazos abiertos en plena enfermedad.

Este verano, el portavoz azul se ha centrado en su recuperación y se ha escapado a algunos lugares como la costa de Cádiz con su familia. Con Bárbara tiene dos hijos en común, a los que se suma otro que aporta él y otro que aporta ella de relaciones anteriores. "Saber que cada momento de la vida es una suerte", escribió hace un par de semanas Goenaga en Instagram. "Unos días de Cádiz para recuperar energía, Cádiz siempre es una buena idea", expresó el propio Sémper en otro post. La actriz donostiarra, que cumplió 42 años el pasado 20 de julio, también recibió entonces la felicitación de su marido: "Hoy cumple añosBárbara. Una vez le dije 'yo mataré dragones por ti'; ahora soy consciente de lo presuntuoso que fui, porque es al revés. Bárbara es luz, guía, madre y amante. Es generosidad, talento y ternura. Habrá más cumpleaños, te mereces mejores cumpleaños, y te los daremos. De momento, disfruta de este, amor. Zorionak!".