Borja Sémper habla de Bárbara Goenaga y sus hijos tras anunciar su cáncer: "Ella insistió para que me hiciera pruebas"

El mundo de la política quedó conmocionado este lunes cuando Borja Sémper, portavoz del PP, anunció en rueda de prensa que le han diagnosticado cáncer. El político de 49 años explicó que las perspectivas médicas para su recuperación son "razonables", pero advirtió de que rebajaría su presencia ante los medios de comunicación para poder tratarse.

Cuenta con el icombustible apoyo de su esposa, la actriz Bárbara Goenaga, con quien tiene dos hijos en común. De ella, precisamente, ha hablado en su primera entrevista tras anunciar su diagnóstico.

Esta ha llegado apenas un día después de su anuncio. En primer lugar, ante Carlos Alsina en Onda Cero ha agradecido las muestras de apoyo recibidas: "Todo ha sido bonito. Desde ayer hasta este momento, todo ha sido una ola de afecto y de generosidad, también por parte de muchísima gente, algunos con los que no tenía relación desde hace mucho tiempo y otros con lo que sí que tengo más relación".

Ha agradecido que en estos momentos prevalezcan otras cosas antes que los rifirrafes políticos: "Yo creo que hay cosas que nos unen a todos por encima de cualquier otra circunstancia, y entre esas cosas está cuando alguien lo pasa mal o regular, que hay que tener horchata en las venas para no sentir cierta empatía. Y yo ayer eso lo comprobé". En este sentido, ha añadido: "Todos sabemos que esta enfermedad es muy puñetera. 'Cáncer' es una de las palabras más malditas que, probablemente, podemos verbalizar, y el afecto al final reconforta, tengo que decirlo".

El político azul, además, ha hablado del motivo por el que dio un paso al frente para hablar antes que nadie de su enfermedad: "Por un lado, antes de que lo cuente otro y lo cuente mal, es mejor adelantarse y contarlo con naturalidad. Además, me permitía quitarle un poco de drama y quitarle hierro, y hacerlo como afronto yo esto, que es con toda la naturalidad posible".

Y ha explicado: "Sin frivolidad, porque no voy a frivolizar algo que es serio, pero yo creo que hay que quitarle hierro, porque somos muchos los que padecemos esta enfermedad".

Sobre Bárbara Goenaga y sus dos hijos

En el momento en el que Alsina le ha preguntado si es capaz de hacer bromas sobre la enfermedad, ha dicho: "Sí, intento no hacerlas delante de mi mujer, que bastante tiene, pero recurro al humor negro. Yo creo que el humor siempre ayuda".

En cuanto a la intérprete de 41 años, también ha explicado: "Estoy hablando en estos términos gracias a mi mujer, gracias a Bárbara, que insistió para que me hiciera pruebas. Al final, yo tengo una tendencia natural a dejar relegadas mis cosas, nos dejamos... y el día a día pasa y dices: 'Ya me miraré mañana'. Es verdad que el cáncer nos ha impactado en casa y ella tiene una sensibilidad especialmente concernida por el tema. Me insistió, me insistió y me insistió, y la hice caso".

Bárbara Goenaga ha sido y es su gran pilar: "En el fondo, estamos hablando de este diagnóstico optimista por ella, porque si no pensaría: 'Lo dejo para después del verano, luego después por si Pedro Sánchez adelanta las elecciones'. Y gracias a esa insistencia Bárbara, probablemente estoy hablando en estos términos".

Respecto a sus hijos, también ha tenido unas palabras sobre ellos: "En casa tenemos dos sectores, uno mayor, de 14 y de 19 años, que como también han vivido en la familia la enfermedad son conscientes de lo que hay y lo están gestionando bien, y luego el sector infantil, de 6 y 8 años, al que vamos a intentar preservar en la medida de lo posible. Sin mentirles, pero: 'Papá está enfermo, papá se va a cortar el pelo, y vamos a ver si funciona, con toda la naturalidad posible. Los amigos también les escriben, su entorno les pregunta... pero, hasta donde yo sé, lo están llevando bien".

Los dos mantienen una sólida relación desde 2015. El político y la actriz forman una familia numerosa: Bárbara tuvo un hijo en una relación anterior con el actor Óscar Jaenada, y junto a Sémper ha tenido dos hijos más. Pese a que en sus inicios algunos no apostaban por la estabilidad de su relación, el tiempo ha demostrado que lo suyo no solo funciona, sino que se ha afianzado con el paso de los años.

Las reflexiones sobre la enfermedad

Sobre cómo afronta la enfermedad, también ha explicado: "Esto de la política tiene muchos peajes, todos lo sabemos, y uno de ellos es que algunas cosas que son muy íntimas dejan de serlo. Y si va a cambiar mi físico, si se me va a notar físicamente, si se me va a caer el pelo y se me va a empezar a evidenciar en el físico y si voy a estar menos presente, mi responsabilidad también es contarlo y ofrecer información, la justa, insisto, la justa, para que la gente sepa qué es lo que está pasando".

A continuación, ha insistido en lo importante que para él es naturalizar lo ocurrido: "Y, por otro lado, también, sin ánimo de ser algo que no me corresponde y que no quiero ser, también me apetece ayudar a que la palabra sea menos maldita, y que la palabra 'cáncer' también se pueda verbalizar en el espacio público o en la intimidad de cada uno con más naturalidad. Y si alguien conocido lo verbaliza con normalidad, quizá hay alguien a quien le ayude. No sé, todas estas cosas me pasaban por la cabeza y son las que provocaron que ayer lo contara".

Desde que le diagnosticaron cáncer, asegura que ha pasado por diferentes etapas a la hora de afrontar la enfermedad: "Ha sido con fases. Han sido etapas, porque desde que te lo dicen, hasta que te dicen la dimensión que tiene, pasa mucho. Hasta que te dicen que está localizado puede pasar mucho. Fueron cinco terribles días".

En este sentido, ha recordado: "Y el día en el que me confirman que está localizado es el día que comienza el Congreso Nacional del PP el viernes. Como me lo dijeron ese mismo viernes, acudí allí con una sonrisa controlada, siendo consciente de que el problema era serio, pero que tenía un tratamiento factible. Fueron cinco días de mucho vértigo e incertidumbre. Piensas en tus hijos, en tu familia...".

Sobre todas estas fases que ha atravesado desde el diagnóstico, dice: "Es bueno que la gente sepa que todos los enfermos de cáncer pasan por estas reflexiones. No me considero especial, pero quiero decir que esto es lo que pasa por la cabeza de alguien a quien le detectan un cáncer. Es una enfermedad jodida, complicada... y hoy, afortunadamente, se sale mucho más de lo que se salía hace años. Y, además, impacta cada vez en gente más joven, pero bueno, no quiero ponerme dramático".

Su entereza en la rueda de prensa

El político, además, ha reflexionado sobre la rueda de prensa que dio este lunes: "Piensas muchas cosas, por la cabeza se te pasa todo y se relativizan las cosas. Ayer me tocó dar la rueda de prensa y todos sabían que no iba a ser la mejor rueda de prensa de mi vida. Todo el mundo entendía que no iba a estar especialmente fino. Estaba esperando al final para quitarme este peso de encima".

Respecto al futuro, ha señalado: "Esos días terribles en los que no sabíamos la dimensión de la enfermedad, me resulta complicado proyectarme a X años vista. Nadie se plantea no estar aquí dentro de diez años, pero paras un momento y dices, no quieres pensar en ese escenario, pero sí te cambia la dimensión del tiempo. Dices, los niños están encima del sofá, no pasa nada, saltad. El tiempo pasa a tener otra dimensión, otro peso, y te lleva a vivir el día a día".

Y ha terminado con un mensaje cargado de entereza: "De momento, toca dar fuerza a mi entorno familiar. De momento, creo que puedo hacerlo. Ahora inicio un ascenso a una cumbre muy complicada, en el que se producen momentos físicos muy bajos y probablemente en este proceso me voy a enfadar con el mundo, conmigo mismo, pero soy consciente de que tengo que mantener cierta serenidad, porque los que me rodean no lo merecen".

Sémper ha concluido: "Estoy trabajando para prepararme. No me engaño, tú puedes planificar, pero ni aún así va a ser suficiente, será día a día. Lo que dicen los médicos y los que han pasado por esta enfermedad es que pienses día a día, que te levantes y digas 'voy a por ello'. Voy a intentar mantener cierta normalidad, actividad física, seguir leyendo, escuchando la radio...".