Ana Terradillos frena su programa para mandar un mensaje a Borja Sémper: "Le quiero mucho y es un tipo muy necesario en política"

El mundo de la política quedó conmocionado este lunes cuando Borja Sémper, portavoz del PP, anunció en rueda de prensa que le han diagnosticado cáncer. El político explicó que las perspectivas médicas para su recuperación son "razonables", pero advirtió de que rebajaría su presencia ante los medios de comunicación para poder tratarse.

Ana Terradillos, presentadora de La mirada crítica, ha querido mandar un mensaje de apoyo a Sémper y, además, ha aplaudido la actitud del político en su forma de afrontar la enfermedad. "Mira, la forma en la que está encarando Borja esta enfermedad es casi el 40%; el resto es la fuerza, el ánimo, el cariño de Bárbara, sus hijos y de todos nosotros", ha expresado la presentadora.

"Yo, personalmente, le quiero mucho a Borja Sémper. Además, es un tipo muy necesario en la política. Borja, fuerza y ánimo", le ha dicho la comunicadora de Telecinco, que actualmente presenta La mirada crítica con una edición ampliada, porque ha asumido parte del horario de El programa de AR.

Borja Sémper anunció su enfermedad este lunes en una rueda de prensa en la sede del PP. "Hace unos días en un chequeo médico rutinario me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente", explicó a los periodistas. "Me siento absolutamente arropado por mi familia, amigos y partido. Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar una recuperación y mi curación", dijo.