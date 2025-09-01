Almeida vuelve de su baja de paternidad tras dos meses volcado en el pequeño Lucas y Teresa Urquijo: "Papuchi"

José Luis Martínez-Almeida arranca este mes de septiembre de nuevo al frente del consistorio madrileño tras dos meses de baja por el nacimiento del pequeño Lucas. "Papuchi", escribió Almeida desde el hospital cuando nació su hijo. Dos meses en los que se ha volcado junto a Teresa en la crianza de la criatura y en los que también ha estado pendiente del resto de su familia. El verano, de hecho, no ha acabado del todo bien en su entorno más cercano, pues su cuñado Juan (hermano de Teresa) ha roto con Irene Urdangarin (que además de ser su novia hasta hace no mucho también es su prima).

La baja de paternidad le vino a Almeida en los meses de verano, ya que el niño nació el pasado 3 de julio cumpliendo el sueño del político, que casi entrados en los 50 encontró a la mujer de su vida tras haber tirado casi la toalla, como ha reconocido en varias ocasiones. Fue en febrero de 2023 cuando se conocieron, haciendo su primera aparición pública en junio de ese mismo año al acudir juntos a Las Ventas para poner fin a las fiestas de San Isidro.

Almeida cuando nació su hijo

Ambos se llevan 22 años, pero la diferencia de edad no impidió que se casaran en abril del año pasado en una boda a la que acudieron el rey Juan Carlos, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y los hijos de estas. Más de un año después del enlace celebran su estrenada paternidad, la que han disfrutado este verano en destinos como Sotogrande, en Cádiz.

Se alojaron en la casa de los suegros de Almeida y conciliaron los cuidados del pequeño con las tradicionales tardes de golf. Buena parte de sus vacaciones las pasaron en la finca de Piru Urquijo, la abuela de Teresa. Este verano también bautizaron al pequeño en la finca El Canto de la Cruz, situada en Colmenar Viejo y propiedad de la familia de Teresa. Este gran día tuvo lugar el 18 de julio, tan solo dos semanas después del nacimiento del niño.

Almeida se pone frente a su trabajo este lunes y también frente a los micrófonos de Alsina en Onda Cero. A las 12:45 horas tiene su primera entrevista de la 'temporada', en la que hará balance del nuevo curso político que arranca y también hablará de la nueva etapa personal en la que se encuentra.