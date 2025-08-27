Almeida y Teresa Urquijo arropan a Juan tras la ruptura con su prima: así fue el primer amor de Irene Urdangarin

De la ruptura de Victoria Federica y Borja Moreno ya lo sabíamos todo gracias a la exclusiva adelantada por este portal el pasado 9 de julio. Pero a finales de agosto es otra ruptura la que ronda a la familia de Felipe VI. Se trata de Irene Urdangarin (20), que ya no sale con Juan Urquijo (26), el hermano de Teresa (la esposa de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid). Hay que recordar que ella estudia y vive en Londres, él trabaja y vive en Madrid.

Los momentos vitales de ambos (Juan es seis años mayor que Irene) y la distancia han sido los motivos que han desencadenado la ruptura, según adelanta Hola este miércoles. Aseguran también que la decisión no ha sido fácil de tomar. Fue en primavera del año pasado cuando conocimos la relación entre los dos aunque se conocen de toda la vida debido, además, a los vínculos familiares que les unen.

La abuela materna de Juan, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, es prima hermana del rey Juan Carlos. Sin embargo, pese a tenerse calados de siempre, fue en otoño de 2023 cuando gracias a los hermanos de Irene, que son amigos de Juan, se volvieron a unir. Juan Urquijo también hace buenas migas con Victoria Federica, una de las grandes confidentes de Vic a pesar de que ambas primas son como el día y la noche. Todo queda en familia.

Él, como decíamos, reside en Madrid, donde trabaja para el empresario Javier Corsini, y ella en Londres, donde estudia Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en Oxford. La asistencia de ambos a eventos familiares tan importantes como el 87 cumpleaños del rey Juan Carlos en enero o el 90 cumpleaños de Piru Urquijo, abuela de Juan, hacía ver que las intenciones de ambos para que la relación siguiera consolidándose eran serias. Pero no ha podido ser. Ahora, es Irene la que se refugia en su familia y piensa ya en el nuevo curso escolar. Juan, mientras tanto, también encuentra consuelo en sus amigos y, por supuesto, en familiares como su hermana y su cuñado.