'Supervivientes' se ve obligado a grabar una prueba ante el riesgo de protestas de los garífunas

Supervivientes All Stars está teniendo algunos problemas para emitir con normalidad el programa a raíz de las protestas de algunos grupos de garífunas que están en contra de que sus playas se usen para grabar este reality que emite Telecinco.

Estas manifestaciones impidieron realizar con normalidad los saltos el día del estreno, el pasado jueves, pero sí pudieron ofrecerse este domingo. Durante el debate que presenta Sandra Barneda, los participantes se lanzaron al agua, como exige la liturgia habitual de este exitoso reality.

Sin embargo, Supervivientes All Stars tuvo que grabar, horas antes del directo, la prueba del barro que iba a servir para dividir a los concursantes en las dos playas: Armonía y Caos. "La prueba tuvo lugar hace unas horas, debido a la situación que se está viviendo en los Cayos Cochinos", comentó Sandra Barneda antes de dar paso, en diferido, a Laura Madrueño.

Cabe recordar que Telecinco ha explicado desde el primer momento los problemas que se había encontrado derivados de las protestas en Cayos Cochinos. De hecho, Jorge Javier Vázquez lo expuso el jueves pasado en cuanto arrancó la gala.

"Por motivos ajenos a nosotros, nos vemos obligados a alterar el programa que teníamos previsto debido a un problema entre las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada", anunció Jorge Javier al inicio del programa. "Respetamos su derecho a expresarse de la manera que consideren y en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos. Deseamos que a lo largo de la noche la situación se pueda resolver. Éste es el espíritu de Supervivientes: superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga", añadió el presentador para explicar la situación que se había producido en Cayos Cochinos.