Bertín Osborne confiesa que se ha hecho la vasectomía y suelta: "No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas"

Este sábado 6 se estrenó en Antena 3 el nuevo programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Emparejados. Y lo hizo por todo lo alto con Bertín Osborne como primer invitado, acompañado de su hija Alejandra. El cantante hizo gala de su desparpajo y su espontaneidad particular, y desveló que se ha sometido a una vasectomía. Una confesión que desató las carcajadas en el plató por la evidente conexión con la polémica que le persigue desde hace meses tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. El mismo Bertín que en su día aseguró que no quería volver a ser padre y que, sin embargo, hace apenas unas semanas posaba en portada presentando a su pequeño.

En pleno desparpajo, el conde de Donadío de Casasola dejó claro que está soltero: "No tengo pareja, pero me lo estoy pasando muy bien". Y, fiel a su humor, remató con un guiño sobre su reciente cirugía íntima: "Me he cortado la coleta".

Y siguió dando detalles de las secuelas de la intervención: "Creo que hay algo que no ha salido bien porque, cuando hago pipi, el chorro sale para un lado. Yo ahora ya lo hago sentado", espetó, arrancando las risas en el plató. Una decisión que, según explicó, cuenta con el aplauso de su hija Alejandra. "No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas", confesó, en alusión a la insistencia de sus hijas para que pasara por quirófano.

Bertín Osborne y su hija Alejandra en 'Emparejados'

En esta misma línea, Osborne siguió regalando momentazos durante la noche. Una de las candidatas que acudió al programa para encontrar el amor logró llamar su atención. La joven era de Sant Cugat, y Bertín, rápido de reflejos, no dudó en lanzarle un piropo de los suyos: "Estoy todos los domingos por la noche, el lunes y el martes en el hotel de Sant Cugat. Es solo información", soltó con media sonrisa. Anna Simón le recogió el guante: "Si queréis conocer a Bertín, ya sabéis dónde está", bromeó. Pero el andaluz siguió erre que erre, hasta que su propia hija le frenó con un contundente: "Cállate un poco ya".