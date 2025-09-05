TVE reubica a Lara Siscar como corresponsal y elige a Lourdes Maldonado para 'Informe semanal'

Lara Siscar ya tiene destino después de quedarse sin silla en los nuevos Telediarios de TVE. La periodista será la nueva corresponsal de la cadena pública en Lisboa en sustitución de Belén Lorente, que ha ocupado la plaza durante los últimos seis años.

El nombramiento de Siscar se produce a la vez que el de Ángela García Romero, que a partir de ahora será la encargada de informar para TVE desde Nueva York. En su caso, releva a Sara Rancaño, quien ha estado destinada en la ciudad norteamericana desde 2019.

Esta reestructuración tiene una derivada más, porque la marcha de Siscar a Lisboa deja libre su puesto como presentadora de Informe Semanal, el programa más longevo de la televisión nacional. Para esta labor, RTVE ha elegido a Lourdes Maldonado. La periodista compaginará este programa con el Telediario del fin de semana, precisamente el que presentaba Lara Siscar hasta la semana pasada. Maldonado hará tándem en los informativos de los sábados y domingos con Marc Sala, que procede de La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Ramón Llull, Fundación Blanquerna, de Barcelona, Lara Siscar ha presentado el TD Fin de Semana durante los últimos seis años, labor que ha compaginado además con la presentación de 'Informe Semanal' desde marzo de 2024. Vinculada a TVE desde 2007, cuando se incorporó al Canal 24 horas, ha sido reportera política para Telediarios y 'Los desayunos de TVE' y ha estado al frente de programas de debates y entrevistas y en coberturas informativas especiales, como el incendio de Valencia o la DANA. En 2015 recibió el Premio al Talento Comunicativo de la Universidad Complutense.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y periodista de TVE desde 2016, Ángela García Romero (Barcelona, 1991) cuenta con un Máster de Periodismo en Televisión de RTVE Instituto. Inició su carrera en el Centro de Producción de RTVE en Cataluña, como redactora de información política, social, económica y cultural. Ha sido responsable del área de sociedad de los servicios informativos en Cataluña y redactora de magacines como 'La Mañana', 'España Directo', 'Hablando Claro' y 'Mañaneros'. Ha realizado coberturas informativas en Tel Aviv, Lisboa y Niza.