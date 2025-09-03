Gonzalo Miró y Marta Flich fichan a Rosa Villacastín, Sarah Santaolalla y Ada Colau para su programa en TVE

Directo al grano ultima se estreno en TVE con Marta Flich y Gonzalo Miró. El programa llega a La 1 el próximo 15 de septiembre en la franja de tarde, pero se desconoce todavía qué horario exacto tendrá. "Forma parte de la estrategia de programación y se anunciará muy pronto, pero todavía no lo vamos a decir", ha explicado María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE.

Sarah Santaolalla, que es la colaboradora estrella del momento, Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestrynge, Pilar García de la Granja, Isabel Durán y Alfonso J. Ussía serán tertulianos de Directo al grano. Paco Lobatón llevará un espacio dedicado a los desaparecidos. También participarán Manuel Jabois, Emilio Doménech y Rosa Villacastín.

Directo al grano hablará de política y hará investigación sobre temas sociales, pero no abordará asuntos de corazón, a pesar de que cuenta con la presencia de Villacastín, una periodista que también se suele mostrar muy beligerante en redes sociales con temas políticos, por lo que se entiende que mostrará su punto de vista sobre estos asuntos.

El programa está producido por La Osa y Big Bang Media (Mediapro), que vuelven a hacer dupla tras su alianza de Malas lenguas. Asimismo, para La Osa es un nuevo proyecto en RTVE tras el paso fugaz La familia de la tele.

"En este entorno tan polarizado, vamos a huir de la equidistancia", ha prometido Óscar Cornejo, uno de los dueños de la productora, durante la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria. "El programa se va a mojar y se va a posicionar, porque la equidistancia no tiene nada que ver con la objetividad", ha añadido.

"Una de las cosas que más nos va a diferenciar de otros programas es que lo conducen Gonzalo Miró y Marta Flich. "Además, vamos a escapar del carril informativo en el que estamos sumergidos, que parece una rueda de hámster. Nuestro reto será salir de ese carril y reconectar con la calle y las cosas que suceden", ha comentado Cornejo, que ha puesto el foco en otro de los pilares que tendrá el programa: "Normalmente, vemos periodistas venga a opinar y opinar en el plató, pero nadie hace preguntas. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es recuperar las preguntas para contar lo que sucede".