TVE busca ubicación para estrenar 'Trivial Pursuit', el último concurso que la cadena tiene en parrilla de salida

Trivial Pursuit es el nuevo concurso que ultima TVE. Presentado por Egoitz Txurruka 'Txurru', el formato está a punto de estrenarse en la cadena pública, aunque todavía está en el aire el canal donde se emitirá -no han confirmado que vaya a ser en La 1- y la franja horaria, porque se desconoce si tendrá tira diaria o se verá en formato de prime time.

"Es muy pronto para responder a esa pregunta, pero irá en la mejor ubicación, porque es una de nuestras grandes apuestas para la nueva temporada", ha dicho Urbana Gil, directora de Cultura y Sociedad de RTVE, cuando se le ha preguntado en el FesTVal de Vitoria si se emitirá en La 1. Tampoco ha confirmado si irá de lunes a viernes. "Esa decisión está por tomar y tendrá la emisión que consideremos más adecuada para el programa". En este sentido, es conveniente recordar que la parrilla de La 1 está acaparada actualmente por los programas de actualidad (La hora de La 1, Mañaneros, Malas lenguas y el próximo en estrenarse, Directo al grano). Las series La Promesa y Valle salvaje tampoco dejan hueco para una versión diaria de Trivial Pursuit.

Producido por Satisfaction Iberia (The Floor), Trivial Pursuit tiene una mecánica que se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales.

El primero en conseguirlo se proclamará ganador del día y se enfrentará a una emocionante ronda final contrarreloj para llevarse el gran bote. Cada episodio -hay 65 entregas contratadas- es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.

Egoitz Txurruka 'Txurru' debuta en TVE

El encargado de presentar el programa será Egoitz Txurruka, 'Txurru' (Mallabia, Bizkaia, 1991), un rostro muy reconocido de la televisión vasca, con una sólida trayectoria en ETB desde 2013. Desde 2022 conduce el concurso diario Esto no es normal. Además, ha presentado las campanadas de ETB durante los tres últimos años.