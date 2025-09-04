Telecinco junta a Carmen Borrego y Alejandra Rubio en su nuevo 'Socialité' y recupera a Antonio Montero tras perder su silla en 'De Viernes'

Telecinco estrenará este sábado 6 de septiembre, a partir de las 13:15, Vaya Fama, el nuevo espacio que ocupará el hueco de Socialité. La cadena se enfrentará a D Corazón (TVE) con este espacio que estará presentado por Cristina Lasvignes, que se queda en Mediaset tras aprobar al frente de El Diario, y Fran Ramírez, procedente de Aragón TV.

El programa, que se emitirá los sábados y domingos, tendrá varios colaboradores, pero las 'tertulianas estrella' serán Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Tía y sobrina en el mismo programa. Makoke, Antonio Montero -sale de De Viernes por la llegada de Lydia Lozano, que ocupará su silla-, Almudena del Pozo, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate también participarán en el programa.

Desde el plató, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez darán a conocer la última hora de los famosos a través de conexiones en directo con la redacción del programa, el control de realización y los reporteros desplazados a los distintos puntos informativos.

Además, la 'mesa' del programa jugará un papel clave en cada entrega cuando se produzca un acontecimiento relevante. Será el punto focal para las exclusivas y alertas: cuando se ilumine, será la señal del inminente anuncio de una noticia de última hora, una exclusiva o una situación inesperada en los puntos de directo.

¡Vaya fama! contará con dos elementos nuevos: Los Famosetes, más de un centenar de figuras en versión reducida y elaboradas en resina 3D que representan a los grandes protagonistas de la prensa rosa y que, además de ocupar un lugar en el escaparate del programa, podrán ser entregados a los famosos y utilizados como herramienta para tratar de ablandar el corazón de aquellos que se muestren más esquivos; y El Escaparate de la Fama, una estructura con dos zonas diferenciadas en la que cada famoso ocupará su lugar.

Además, ¡Vaya fama! viajará a Honduras para ofrecer la última hora de lo que acontezca en Supervivientes All Stars, desplazando a una reportera, la periodista Raquel Muñoz Campoy, que relatará lo que ocurra con los concursantes en los Cayos Cochinos.