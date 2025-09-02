Joaquín Sánchez y Susana Saborido 'fichan' a Victoria Federica en su regreso a Antena 3: "Cuenta cosas que en otro sitio no se atreve"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido vuelven este sábado (22.00) a Antena 3. "Son la pareja televisiva del momento", ha dicho Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, sobre el exfutbolista y su mujer. Su nuevo proyecto en la cadena es Emparejados, un programa que combina entrevistas, juegos y humor.

Emparejados, que se ha presentado en el FesTVal de Vitoria, cuenta con la colaboración de Almudena Cid y Anna Simon. Esta última vuelve a Antena 3 después de varios años apartada de la primera línea televisiva. "Siempre hemos tenido muy buena relación con Anna, la queremos mucho y ha crecido profesionalmente en Atresmedia. Estaba en TV3 colaborando y también estaba centrada en la crianza de su hija, pero surgió esta oportunidad y le encajó", ha señalado Ferreiro.

Bertín y Alejandra Osborne es la primera pareja invitada al programa. A ellos sumarán Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, Loles León y Bibiana Fernández, entre otras parejas que tendrán que demostrar su conexión en la nueva temporada.

"Victoria no puso ni una pega a nada y se atrevió a responder preguntas que pensábamos que no iba a contestar", ha destacado Javier Ruiz, director del programa, sobre la sobrina del Rey, que concursará con su mejor amiga. Esta aparición de Victoria Federica se une a las que ha hecho en El Hormiguero o El Desafío. Próximamente también saldrá en Masterchef. "El día antes de grabar tuvimos una cena y fue muy positivo, porque vio que estaba a gusto con nosotros y que podía contar cosas que en otro sitio no se atreve a decir", ha manifestado Joaquín sobre el acercamiento que tuvo con Victoria Federica antes de participar en el programa.

Emparejados es un programa en el que todo ocurre en pareja: desde las pruebas a las que se someterán la pareja de invitados del programa hasta el dating al que se enfrentará el público del plató, que tendrá un papel protagonista cada noche. Y es que en cada entrega participarán 100 personas de público, divididos en dos grandes gradas enfrentadas -una rosa y otra azul-, que tendrán la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero.

En Emparejados habrá muchas maneras de jugar, aunque siempre en pareja. Cada noche, y para conocer mejor a cada uno de los invitados, Joaquín y Susana comenzarán entrevistando a la pareja invitada, en una charla repleta de anécdotas, confesiones, humor y momentos surrealistas. Tras la entrevista, los presentadores retarán a la otra pareja en tres grandes juegos:

La pirámide del picante

Una gran pirámide retroiluminada, formada por cinco niveles de picante ordenados de menor a mayor intensidad, será la gran protagonista de la escena. El juego consiste en atreverse -o no- a responder las preguntas más comprometidas de la noche. En cada nivel, cada pareja lanzará una pregunta a la pareja de enfrente. En caso de no querer responder, tendrán que probar el plato con picante que tienen delante. Pero, si se atreven a contestar la pregunta, será la pareja que ha formulado la pregunta la que se tendrá que comer el plato.

¿Quién es quién?

A continuación, llegará el guessing show. Conducido por Almudena Cid, se trata de un juego de adivinación con un personaje anónimo de quien habrá que acertar quiénes son realmente sus allegados y quiénes son actores interpretando un papel. Joaquín y Susana serán siempre los capitanes de la grada rosa y la pareja invitada, de la azul. El dinero que consiga cada pareja se repartirá entre el público de su grada. El juego consta de cinco rondas de allegados y habrá 15.000 euros en juego cada noche.

Beso o Cobra

Finalmente, el plató de 'Emparejados' vivirá un gran dating dirigido por Anna Simon. Cada semana, un/a protagonista acudirá al plató dispuesto a encontrar el amor o a traicionar a su cita. Simon le presentará siempre dos posibles candidatos al protagonista: uno de la grada rosa (que apadrinarán y defenderán Joaquín y Susana); y otro de la grada azul (que apadrinarán y defenderán la pareja invitada).

El protagonista tendrá la ocasión de conocer a los candidatos a través de los secretos que irá desvelando Ana Simon a lo largo de la noche y, finalmente, tendrá que quedarse solo con uno para enfrentarse al temido Beso o Cobra. Ambos, tendrán que ganarse la confianza del otro y escribir en un sobre privado si quieren terminar la cita eligiendo 'beso' o 'cobra'. ¿Triunfará el amor o la traición? Cada noche habrá 6.000 euros en juego y un viaje a Punta Cana. Si los dos escriben 'beso', se repartirán el premio (3.000 euros para cada uno) y se irán juntos al viaje; si los dos eligen 'cobra', ambos se irán con las manos vacías; pero si solo uno de los dos elige 'cobra' y el otro 'beso', el traidor que haya elegido la 'cobra' se llevará todo el dinero (los 6.000 euros) y el rechazado se irá a su casa sin nada.