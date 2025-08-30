Ha sido la noticia de la semana: Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años juntos —nueve de ellos casados— y con dos hijas en común. Según apuntó el propio DJ en un comunicado publicado en sus redes, la ruptura se debe al desgaste de la relación y niega rotundamente la existencia de terceras personas. La noticia ha desatado ya multitud de reacciones entre su entorno, la última en pronunciarse ha sido su hermana, Isa Pantoja.

Este sábado, Javier de Hoyos ha desvelado en D Corazón la opinión de la prima de Anabel Pantoja sobre el triste desenlace amoroso que ha vivido su hermano con la madre de sus dos hijas. Ajena a toda la polémica, ha sido tajante: "Paso de todo esto", le ha confesado la hija de la tonadillera al colaborador de La 1.

Cabe recordar que Isa e Kiko no mantienen ninguna relación fraternal. Actualmente siguen distanciados, tanto entre ellos como con su madre, Isabel Pantoja. La única conexión que ambos conservan es con su prima Anabel.

En las últimas horas, también se ha pronunciado Jessica Bueno, madre de su hijo mayor. "No soy yo quién para comentar absolutamente nada", ha asegurado, para añadir: "Eso es cosa de ellos". Sobre su vínculo con Kiko, ha dejado claro: "La única relación y lo único que nos une es nuestro hijo, y es de lo único de lo que hablamos". Respecto a cómo ha recibido la noticia Fran, el hijo que tienen en común, la ex de Jota Peleteiro ha preferido ser prudente y limitarse a decir que "es un tema muy delicado".