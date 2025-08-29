El DJ y la modelo se separan tras once años de relación (nueve de matrimonio) y dos hijas en común. Lo adelantó la revista Semana este miércoles y lo confirmaron ellos a través de dos comunicados separados en redes sociales donde insisten en que la ruptura es amistosa y que no ha habido terceras personas sino un desgaste en la convivencia. Sea como fuere, lo cierto es que Kiko Rivera e Irene Rosales ya hacen vidas separadas y mientras él se apoya en su representante, ella ha recurrido a un buen amigo que, según los más cercanos, se ha convertido en su faro en los últimos meses.

Irene y este misterioso chico, con el que ha sido fotografiada en un bar mientras disfrutaban de una charla y un refresco, se conocieron en el gimnasio al que ella acude casi a diario y donde él trabaja como monitor. Su amistad comenzó hace unos años pero se ha afianzado en los últimos meses, hasta el punto de que él se ha convertido en el máximo confidente y apoyo de Irene, devastada por la crisis que atravesaba su matrimonio.

El entorno de la nuera de Isabel Pantoja afirma, según VAV, que no hay relación sentimental entre ellos pero sí que su vínculo es muy estrecho, por lo que no descartan que pudiera haberla en el futuro. "Es alguien importante en la vida de Irene, con quien se puede desahogar tranquilamente, y que luego a lo mejor se desarrolla en otra cosa", ha dicho Kike Calleja. De hecho, hace solo un par de días fueron sorprendidos disfrutando de una cena para dos en Castilleja de la Cuesta y los testigos señalan: "Tenían sonrisas muy cómplices".

Alexia Rivas, por su parte, apunta a que este chico habría sido el detonante de la ruptura matrimonial entre Kiko Rivera y la madre de sus hijas, no tanto por una infidelidad sino por haber ayudado a Irene a 'abrir' los ojos de una vez por todas: "¿No crees que en estos momentos a veces uno entra en una rutina de relación y la cosa ya está mal, y conoces a alguien que te ilusiona un poco, te ayuda a romper, es el detonante que te ayuda a decir 'ya, suelto todo'? Pues quizás este chico es el que ha hecho romper la relación".