La noticia de su separación de Irene Rosales ha acaparado decenas de titulares y ha generado cientos de informaciones y especulaciones. Muchos se han preguntado si, después de esto, Kiko Rivera volverá a hablar, posar o sentarse en algún programa de televisión para rajar sobre la que ha sido su mujer durante los últimos once años. El DJ aseguró que no en su primer comunicado en redes: "No voy a sacar partido económico de esta situación ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental y por eso hoy escribiré estas palabras y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida. Después de 11 años de relación y dos hijos en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos…".

Sin embargo, no siempre fue así. Más bien lo contrario. Kiko ha sacado partido económico de la fama y de su familia desde que cumplió la mayoría de edad. Son innumerables las veces que ha posado para revistas del corazón, se ha sentado en programas o ha facilitado la labor de los paparazzi para ganarse un buen dinero con los llamados 'robados pactados'. Pero, por encima de todo, lo que más ha llamado la atención han sido sus durísimos ataques contra su madre, a cambio de cifras nada despreciables. Tanto en platós como en medios escritos.

La complicada relación entre Isabel Pantoja y Paquirrín estalló públicamente en 2020, cuando el DJ concedió una entrevista a Mila Ximénez, la archienemiga de su madre. Aquel titular de la revista Lecturas —"Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió"— fue la antesala de La herencia envenenada, una serie de especiales presentados por Jorge Javier Vázquez en Telecinco que arrasaron en audiencia y marcaron un punto de no retorno en la relación con la tonadillera. A cuál mejor pagado: cobraba por insultar a su madre. Tal cual. "Mi madre es una persona enferma, está cegada por el dinero. No es buena persona"; "Mamá, deja ya tu vida de mierda. Hace 34 años que no eres buena persona conmigo"; "He sido su tarjeta de crédito"; "Si a esto se le puede llamar querer, mejor que no me quiera"; "Todo lo que ha hecho hasta ahora conmigo es un paripé"...

Por cada entrega, según se publicó entonces, el hijo de Paquirri se embolsó entre 70.000 y 90.000 euros. Y no se quedó ahí: siguieron más frases demoledoras: "Te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname, ¡pero no lo eres!"; "No digas que eres la mejor abuela, ¡es mentira! ¡Me duele!"; "La artista se ha comido a la persona"; "¿Tú me dices a mí que vendo mis penas? ¿Tú, que te has vendido como la viuda de España toda la puta vida?"; "En su escala de valores está antes el dinero que sus hijos"; "Mi madre no me quiere"; "Estoy harto de mentiras, ¡deja de vivir en tu puto mundo de mierda!"; "Necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja, y mi madre no está".

Una relación rota

El gran desencuentro, según Kiko, llegó el 2 de agosto de 2020. Cumpleaños de Isabel Pantoja. Durante unas obras en Cantora, entró en una habitación que había permanecido cerrada con llave y allí encontró los enseres de su padre: trajes de luces, capotes, monteras… aquellos que durante años habían reclamado Francisco y Cayetano Rivera. "A mí mi madre me enseñó esa habitación con diez años y allí no había nada. Cuando lo vi, perdí el control por completo", confesó. Ese día, aseguró, "se rompió para siempre" la relación con su madre.

Tras el estallido televisivo, Kiko siguió explotando el filón. En enero de 2022 protagonizó otra portada con Mila: "Mi madre me debe tres millones, pero no quiero verla en la cárcel". Y poco después, con Jorge Javier Vázquez, soltó: "Prefiero morirme sin abrazar a mi madre". Por esas entrevistas se dijo que cobró entre 30.000 y 50.000 euros cada una.

Su verborrea no solo salpicó a Isabel Pantoja. También lanzó dardos contra Fran Rivera: "Fran no quiere a nadie"; y contra su hermana, Isa Pantoja: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas", declaraciones que le cerraron las puertas de Telecinco.

Hoy, con su matrimonio roto, queda la incógnita de si volverá a repetir el mismo patrón y rentabilizar esta nueva etapa con Irene Rosales. Porque, como se preguntan muchos, ¿le queda alguien más a quien dinamitar por dinero?